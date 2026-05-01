Rituals per acceptar el canvi i avançar: "Quan arribes a la menopausa, el cos et demana un altre ritme i no passa res"
La cardonina Beni Coll ofereix rituals individuals i grupals per acompanyar dones en el seu procés d'abraçar l'etapa de la menopausa i a viure segons els ritmes de la natura
"Jo no tinc cap poder màgic, el que faig són rituals simbòlics que serveixen per ser conscient del final d'una etapa i l'inici d'una de nova", apunta
La mort de la seva filla quan encara era un nadó, ara fa 20 anys, la va sacsejar de dalt a baix. Viure aquest terrible succés va fer que la cardonina Beni Coll (@labenedicta11), establerta a Navès, anés prenent consciència de la importància de les diferents etapes vitals per les quals havia passat, «des que passem de noies a dones, quan som mares, quan arribem a la menopausa o quan vivim pèrdues al nostre voltant». A poc a poc va anar reconnectant amb la natura i amb la seva pròpia ciclicitat com a dona i des de llavors es dedica a fer rituals perquè altres dones també ho facin.
«La menopausa és una etapa que et regira; hi ha parts de tu que moren i que has de deixar anar per donar la benvinguda a unes altres». Però fer aquest procés, segons Coll, no és fàcil. Malgrat que cada dona ho viu a la seva manera, "experimentem un munt de canvis físics, emocionals i que, fins i tot, poden tenir impacte en la digestió, el son i la sexualitat". I encara que el climateri —el període de transició entre l'etapa reproductiva i la no reproductiva— i la menopausa cada cop són menys tabú, assegura que encara costa trobar espais on se'n pugui parlar.
Per això, ofereix rituals de pas amb què acompanya dones en el seu procés de deixar enrere l'etapa fèrtil per abraçar els canvis i a acceptar que en aquesta fase el cos té unes altres necessitats. "Hi ha coses que ja no podràs fer, o almenys no al ritme amb què ho feies abans, i no passa res", apunta. Per mitjà d'exercicis de respiració, massatges i d'íntimes converses sobre l'experiència de cadascuna, ofereix un espai individual, segur i de confiança per "acomiadar-se d'aquesta etapa d'una forma conscient, i posant-hi intenció".
I tot i que tenen un toc místic i espiritual, Coll assegura que "només són rituals simbòlics com molts d'altres que fem a la vida", com ara els batejos o casaments. "Jo no tinc cap poder màgic, em limito a acompanyar", apunta.
"Almenys a mi, la menopausa m'ha fet connectar amb la vellesa". Arriben les canes, la pell es va despenjant, "és un procés orgànic, seguim el cicle natural, de mica en mica, anem tornant a la terra". Però, segons la cardonina, cal acceptar el canvi sense veure'l com "la fi de tot". "Fer-se gran no implica sentir-se descatalogat, és una etapa que et dona molts regals i tinguis l'edat que tinguis pots sentir-te plena de vida", manifesta.
La natura com a medicina
Per a la Beni, tot es basa en "retornar a l'ancestral i connectar amb la natura i els seus ritmes". Per això, al llarg de l'any també organitza rituals grupals adaptats a cada estació de l'any. "En aquests espais vinculem els cicles de la natura amb els del nostre propi cos, que sovint venen marcats per les diferents etapes menstruals", apunta.
La primavera, per exemple, és sinònim de renovació: després de passar l’hivern, tot torna a renéixer. Aquesta estació es relaciona amb el que es coneix com l’arquetip de la donzella (fase preovulatòria), quan "la nostra noia interior torna a aflorar i ens aporta una energia de frescor, de joc i de diversió per obrir-nos a la vida", assenyala. I en això es basen els rituals que sol fer: en escoltar què et diu el cos i seguir aquest instint "deixant a un costat l'excés de racionalitat".
El pròxim dissabte 9 de maig oferirà justament un cercle de primavera, sota el nom de "Arrels flors i expansió". Com tots els rituals que ofereix, es farà a la masia on resideix, a Cal Passavant (Navès, Solsonès).
Malgrat això, factors com el canvi horari, l’augment d’hores de sol o les al·lèrgies també "poden comportar moments d’apatia, cansament o tristesa». Per minimitzar aquests efectes, Coll recomana estar en contacte amb la natura, «explorar-la amb calma i trepitjant el terra amb els peus descalços», ja que «és una gran reguladora del nostre sistema nerviós». També aconsella ajustar els horaris al cicle solar: «Despertar-nos amb la sortida del sol i fer l’últim àpat abans de la posta ajuda a regular-nos i a tenir un millor descans».
Crear espais de confiança
El seu projecte personal va néixer centrat en la producció d’ungüents, sabons i remeis naturals. Es va anar formant en respiració, meditació i salut hormonal i tot això ha acabat desembocant en una iniciativa que pretén ajudar els altres des de l’espiritualitat, des de ben dins. «Volia recuperar l’essència d’aquelles trobades a la fresca que solien fer les dones. Eren espais de confiança on es podia parlar lliurement de tot». I això és el que transmet en cadascuna de les trobades.
