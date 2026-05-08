Rutes per encetar el bon temps al Bages
Quatre itineraris per a totes les edats i nivells: de la popular “Ruta del colesterol” a la volta exigent a Montserrat, passant per gronxadors amb vistes i una proposta inclusiva entre vinyes
Fa 49 dies que va començar la primavera i en resten 44 per passar a l’estiu. Enmig, jornades de matinades glaçades, dies de pluja i, d’altres, en què el sol ja comença a escalfar. L’arribada de la calor convida a deixar el sofà de casa i redescobrir el territori. No cal ser un gran excursionista ni acumular quilòmetres a les cames: el Bages ofereix itineraris per a totes les edats, nivells i necessitats.
Ruta del colesterol
El nom arrenca un somriure. La popular “Ruta del colesterol” de Sant Salvador de Guardiola deu el seu bateig al fet que molts metges la recomanen a persones amb el colesterol alt perquè caminessin i fessin exercici suau. És una ruta circular, amb inici i final a la zona esportiva municipal, perfecta per a qui vol començar a moure’s sense grans exigències.Després d’un breu pas pel nucli urbà, el recorregut s’allunya del poble, creua la C-37 i s’endinsa cap a la riera de Guardiola i el torrent de les Fonts. Un tram pel carrer Barcelona del Calvet dona pas a camins més estrets, que travessen el torrent de Massac abans de tornar al punt de partida, entre el camp de futbol i el pavelló. Predominen els camins sense asfaltar, amb algun tros de vorera o pista asfaltada i un darrer segment de corriols fàcils.
Ruta dels gronxadors
Si busques una caminada amb premi visual (i fotogràfic), la Ruta dels gronxadors de Sant Vicenç de Castellet és una aposta segura. Són deu quilòmetres de traçat circular i dificultat mitjana, aptes per a tots els públics amb un mínim d’hàbit de caminar.El primer gronxador t’espera al Serrat Rodó, amb unes vistes espectaculars a Montserrat. El segon es troba a l’entorn de Castellet. I encara hi ha un més, previst per col·locar al llarg del 2026. Excusa perfecta per repetir.
Ruta del Mil·lenari
Per als més preparats, la Ruta del Mil·lenari és tota una experiència. Es tracta d’un itinerari circular de 40 km i 1.800 metres de desnivell positiu que recorre els quatre municipis portals del massís de Montserrat. Senyalitzada amb un centenar d’indicadors i practicable en ambdós sentits, es pot completar en una jornada exigent o dividir en dues o tres etapes.
El traçat segueix camins tradicionals de pelegrinatge i connecta punts emblemàtics com el Monestir de Montserrat, els monestirs de Santa Cecília i Sant Benet, el Cavall Bernat, la Roca Foradada, la Creu de Sant Miquel o les Coves del Salnitre.
Ruta de la Vall del Flequer
Com a quarta opció, la Ruta del Vi DO Pla de Bages proposa des de X una activitat adaptada a persones amb mobilitat reduïda en un dels entorns més emblemàtics del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac: l’itinerari de les tines de la Vall del Flequer. Aquest recorregut accessible amb servei de cadira adaptada Joelette transcorre entre construccions de pedra seca vinculades a la tradició vitivinícola de la comarca i acaba amb un tast de vins i productes locals.
