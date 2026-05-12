Les hamburgueses de la cardonina Cal Pepitu, berenar dels jugadors del Barça durant la rua
El porter de Sallent Joan García va ser l'encarregat de recollir la comanda
Plàtans, gelat, fuets i les hamburgueses de Cal Pepitu. El negoci ramader cardoní, amb restaurant a Manresa i un local delivery a Barcelona, va ser present aquest dilluns a la rua del Barça per la celebració del títol de Lliga. En un vídeo publicat a les xarxes socials, es veu com l'empresa bagenca va fer entrega, en plena comitiva, d'una gran comanda d'hamburgueses.
Va ser el porter de Sallent Joan García qui va deixar durant uns minuts la celebració amb els seus companys per baixar a la planta inferior de l'autocar descapotable per a recollir personalment la comanda. Tot seguit, el clip mostra jugadors del club com el porter polac Wojciech Szczęsny probant del producte bagenc, entre altres aliments que van rebre per part de l'afició i negocis barcelonins.
