Tres cervesers i dos cellers que demostren que el Berguedà també és terra de cervesa i vi
Cinc productors de la comarca que has de conèixer si vols mantenir viu l’esperit del Vieer Fest
La desena edició, i última, del festival Vieer Fest, com tota bona cervesa, va deixar un retrogust amarg. Han estat deu anys de cultura, música i art entre birres i copes de vi i, sempre, en un entorn patrimonial únic del Berguedà. Però, com tot, s'acaba. I si ets dels qui el trobaràs a faltar, sempre pots preparar el teu propi festival a casa gaudint d'alguna de les cerveses i dels vins que es produeixen en terres de la Patum, les colònies tèxtils i el bon gust.
Cerveses Grenyut. Rosa Palomas i David Garcia van arrencar el 2015 a Santpedor un projecte cerveser que fa set anys es va traslladar a Puig-reig, al polígon la Sala (carrer de Casserres, 13). Ara, les seves cerveses artesanes amb caràcter i un toc de creativitat, són ja tan berguedanes que un 80 per cent de la producció es ven i consumeix a la comarca. Fa deu anys, el seu vaixell insígnia era la Santpe, una American Pale Ale, però actualment, el seu catàleg de cerveses s'ha enriquit amb la Merlès, una Pale Ale molt fàcil de beure, matisos cítrics i sense amargor; l'IPA Ellys, llupolada, amarga i afruitada; i la negra La Golosa, una Imperial Stout que cada any estrena una col·laboració diferent (l'actual, amb notes de neules de Sant Tirs i mel). Al seu Taproom es poden fer tasts i fer comunitat.
Dos Becs. Una Lager suau, fresca i amb poc llúpol, que combina notes de brioix i de crosta de pa i que a la boca deixa un punt dolç i un toc cítric. Així és la cervesa que ha creat el Celler Dos Becs, empresa de Berga dedicada a la distribució de licors i que ha decidit endinsar-se, també, en el món de les cerveseries nòmades. La Dos Becs és una rossa amb fins socials -o cervesa de conservació, com la defineixen ells- i col·labora amb entitats que treballen per conservar el gall fer al Pirineu. Aquesta cervesa, però, no és l'única marca pròpia del celler: en el sector de la ginebra, són els pares de Pigment London Dry Gin. "Art en estat líquid, 12 botànics, equilibri cítric i creativitat pura", prometen.
Birra Picas Brewery. "Fermentem sense por. Som artesanals. Som de Berga." La presentació d'aquests cervesers és clara, com la seva aposta per la proximitat i la producció artesanal. Una de les seves darreres creacions és L'Enraïmada, elaborada en col·laboració amb el celler Sota el Cingle. Refrescant, especiada i amb un perfil aromàtic molt expressiu, aquesta cervesa d'estil Grape Ale aprofita totes les virtuts del raïm sumoll autòcton per guanyar caràcter, elegància i notes de fruita blanca, com pera i raïm. Fa cinc anys, van presentar La Geganta Negra, la primera cervesa berguedana elaborada amb productes cent per cent de la comarca.
Espardenya i esclop. A mitjan 2025, deu socis de Puig-reig i Sagàs van engegar un nou projecte empresarial en format de cooperativa per recuperar vinyes abandonades del Berguedà i posar al mercat nous vins d'elaboració local. Ja n'han començat a embotellar quatre a partir de les varietats que es cultiven en els seus 4.000 ceps. Els tres primers van ser Kera, un vi fet amb picapoll; el Cineris, fet amb chardonnay; i el Solc, fet amb sumoll. I la tardor passada se'ls va sumar el Bocoi, un vi de criança fet amb cabernet sauvignon.
Celler Dues Ales. Llorenç de Ferrer i Andrea del Rio són l’ànima d’un celler jove situat al carrer del Coforb de Berga i amb vinyes pròpies a Serrateix i la Quar. Embarcats en la recuperació de varietats perdudes a la comarca, per ara han elaborat un escumós amb base de picapoll blanc, un negre amb sumoll i garnatxa negra, i un blanc amb macabeu, picapoll blanc, pansera i moscat.
Subscriu-te per seguir llegint
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
- Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
- Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família
- Entren pel sostre i saquejen les oficines d'una empresa de Sant Fruitós evitant totes les càmeres
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- La marca de roba d'un manresà de 21 anys per a joves: «Volia fer alguna cosa que generés sentiment de pertinença»
- Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
- La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa