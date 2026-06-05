Sunrise Run & Ride: la comunitat de Manresa que fa quilòmetres a trenc d'alba
Alternen sessions grupals de running, entre setmana, i ciclisme, un cap de setmana al mes, per crear comunitat i fer esport sense trencar amb la rutina
Dijous, 2/4 de 7 del matí. Al barri de la Carretera de Santpedor de Manresa els cotxes circulen a comptagotes, conduïts pels primers veïns que ja fan camí cap al treball. Hi ha qui treu el gos a passejar o qui aprofita que encara no ha sortit el sol per llançar la brossa. Entre els matiners, una quinzena de persones corren en grup pels carrers de la ciutat. «Sorprèn veure córrer tanta gent alhora», explica l’Ariadna Samaniego, impulsora -juntament amb la manresana Marta Cirujeda- de la comunitat Sunrise Run&Ride.
L’amistat entre les dues va néixer, precisament, de l’afició que comparteixen per l’esport. Particularment, pel ciclisme. L’altra activitat, que juntament amb el running, practiquen a Sunrise Run&Ride. La iniciativa de crear un grup per córrer amb desconeguts va sorgir d’un viatge a Copenhaguen, on la Marta va descobrir que «hi havia un moviment de running molt potent». Calia portar la idea a Manresa. El novembre de l’any passat ho van fer realitat.Era fosc, feia fred-la temperatura era de 0ºC-i no s’esperaven gaires participants. Ara, cada dijous, se’n presenta una quinzena de persones d’arreu del Bages. En trobades de cap de setmana, «n’arribem a ser una quarantena» explica l’Ariadna.
Les sessions tenen com a punt de partida l’Abat. I de meta, també. Es van associar amb la cafeteria del carrer de l’Abat Oliva sota el pretext que «és l’únic lloc que trobem obert per fer un cafè quan acabem de córrer a les 7 del matí», comparteix entre rialles la Marta. I és que la particularitat d’aquest club és la predisposició a matinar que tenen els seus integrants per practicar esport i crear comunitat a trenc d’alba. Matinen per fer quilòmetres, els primers cinc del dia, durant mitja hora. El fet de trobar-se tan aviat no és casual. La proposta beu directament de l’estil de vida que la Marta va descobrir a la capital danesa: «Volíem promoure aquesta idea de començar d’hora i acabar aviat la jornada», relata. Aquesta aposta també respon a una realitat compartida de les creadores de la comunitat. «Som dones que fem moltes coses al dia», diu l’Ariadna. Tot i això, tenen clar que l’esport és innegociable.
L’essència del grup no és competitiva. «Som un club social i hem d’anar tots a l’hora. No és una cursa», remarca la Marta. Durant les sessions, les impulsores del projecte dirigeixen el recorregut, fan fotografies, animen i s’asseguren que ningú es quedi enrere. La comunitat s’organitza a través de Strava, un grup de WhatsApp i Instagram (@sunrise.runandride), des d’on coordinen les trobades.
També impulsen col·laboracions puntuals amb marques per incentivar la participació. Han treballat amb projectes com Quota Vita, que comercialitza proteïna de crema catalana, o la marca esportiva Muchmore, creada pel xef moianès Nandu Jubany. «Sempre intentem associar-nos amb empreses catalanes perquè sabem quant costa tirar endavant projectes», comparteixen.
A més de les sessions setmanals de «running», un cop al mes organitzen sortides en bicicleta. Precisament, aquest cap de setmana —del 5 al 7 de juny— han preparat un retir ciclista i de ioga a Girona, en col·laboració amb la bagenca Amaya Project. De cara a l’estiu, el grup farà una pausa a l’agost, però ja treballa en noves propostes per al setembre, com una sortida en bicicleta exclusiva per a dones. Una manera de seguir ampliant una comunitat que ha trobat en l’esport una excusa per connectar.
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