Reciclatge Ferrometall, la deixalleria de Manresa viral de TikTok: "Volem crear una comunitat per poder educar la gent sobre el reciclatge"
Els vídeos d'aquesta empresa de Bufalvent acumulen milions de reproduccions
Volen ser educatius i mostrar el valor dels metalls i la compra de ferralla
«Volem crear una comunitat per educar la gent sobre el reciclatge i ensenyar que, de vegades, amb la brossa s’hi poden guanyar diners». Qui parla és Francesc Lapeña, manresà de 24 anys i un dels socis de Reciclatge Ferrometall. Aquesta deixalleria va néixer fa menys de tres mesos a la capital del Bages, però ja s’ha fet viral a plataformes com TikTok i Instagram gràcies als seus vídeos dinàmics i informatius on posen preu a ferralla. Alguns dels clips han superat els tres milions de reproduccions. Saben que amb deu quilos i mig de coure poden tornar cap a casa amb 94 euros i mig?
Situada al polígon de Bufalvent (carrer d’Edison, 3), Reciclatge Ferrometall va aixecar la persiana l’abril, «després d’un any i mig de tràmits», segons explica Lapeña. A ell la clientela -i també les xarxes- el coneix com en Kiku i, darrere d’aquesta deixalleria centrada en la compra de metalls, també hi ha en Bilal Ouchen, de 25 anys. Des de l’inici tenien clar que es volien publicitar a través de les xarxes socials i, per fer-ho, van decidir contractar 611 Labs, una agència de màrqueting especialitzada en les plataformes i amb qui ja existia una relació prèvia. El primer vídeo que van publicar va ser convencional: es tractava d’una presentació, orientada perquè la gent els «pogués localitzar», diu Lapeña. Els següents, però, ja van adoptar un format més pensat per ser viral i que, vistos els resultats, han seguit aplicant. El Kiku és el protagonista dels talls, on escenifiquen una situació de compra en què intercalen informació sobre el valor de la ferralla que diferents clients els porten per taxar i vendre. Així, mostren als seguidors com pesen els metalls i com en calculen el preu amb un format de vídeo que resulta entretingut. De fet, les taxacions i compravendres són un format molt estès i d’èxit provat a les xarxes, on es poden trobar perfils que mostren la compravenda d’or i calçat.
El tercer vídeo va marcar la diferència. Lapeña explica que, «en 24 hores, ja havia arribat al milió de visites». Van estar de «sort» i van fer «diana» amb el tipus de contingut. I de retruc, el flux de gent que passa per la seva empresa ha anat en augment. Hi ha qui només hi va a vendre, però també hi ha molta gent que els va a conèixer. «Un home va venir expressament des de València», assegura. Volia vendre’ls metalls, parlar amb ells i, a més, els va sorprendre amb «una cistella amb fruita i menjar».
L’objectiu és crear una «gran comunitat», sobretot dins del sector, i s’obren a col·laborar amb altres empreses per facilitar les compres i recollides de metalls. I sobre la clientela, explica que la formen des d’empreses que senzillament «es volen treure brossa de sobre» fins a autònoms que «ho necessiten per arribar a final de mes». Afegeix que «en els temps que estem, hi ha gent que li pot costar arribar-hi».
El coure
El coure és el metall de més valor que Reciclatge Ferrometall compra. Segons Lapeña, el seu preu sempre està en ascens: «A l’abril, quan vam començar, estava a 8,70 euros i ara està a 9,50 euros el quilo». Paral·lelament, també és el metall que acostuma a tenir procedències «menys legals», com ho són els coneguts robatoris a les catenàries de la Renfe. Per això, recalca que per a vendre aquest metall se n’ha de justificar la procedència i ells envien un registre als Mossos d’Esquadra. Per ara, «per sort», no han tingut problemes. Principalment treballen amb «electricistes o gent que treballa a l’obra».
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