Àlex Pérez, el jove de Balsareny que ha fet viral el futbol català a TikTok i a Instagram
Amb 22 anys, els seus continguts li han permès saltar de les xarxes socials al Super3 i a Catalunya Ràdio
Fa quatre anys, en ple Mundial de Futbol del 2022, Àlex Pérez Villagrasa (Balsareny, 2004), va començar la seva aventura a les xarxes socials. «Feia vídeos parlant de futbol i en castellà per allò que se sol dir que en aquesta llengua pots arribar a més gent», recorda. Però no va ser fins que es va passar al català, ara fa uns mesos, que aquest jove bagenc de 22 anys es va començar a fer viral parlant d’un futbol molt més proper i que coneix de primera mà, el territorial. Això, sumat a la seva capacitat comunicativa, li ha obert les portes a participar en la tercera temporada del programa InfluenX3r de la plataforma 3cat i el Canal Super3, que aquest diumenge passat va celebrar la gran final: va quedar segon, just a un pas de ser proclamat el millor talent creador de continguts de Catalunya.
Acabant els estudis per ser mestre d’Educació Primària, Pérez transmet amb emoció la seva passió pel món de la comunicació i de les xarxes, per on ja es movia amb tretze anys, observant i aprenent. «No penjava res llavors, eh, que encara no tocava», diu rient. Però als divuit ja sí que estava preparat per emular els seus referents, entre ells un Ibai Llanos amb qui va compartir pantalla en una ocasió. «Em treballava molt els vídeos -explica d’aquella primera etapa-, però n’hi havia tants de futbol en castellà que no tenien gaires visites». Fins que a finals de l’any passat es va dir: «Què estàs fent?». I va trobar la combinació perfecta: «Jo jugava a Catalunya, al Balsareny, i a les xarxes no hi havia creadors de continguts que parlessin d’aquestes categories i menys en català. No en coneixia cap». I Pérez s’hi va llançar aprofitant tot el coneixement adquirit prèviament.
El resultat va ser un canal, Apeuve.apv (a TikTok i Instagram), que, tot i no tenir xifres de seguidors estratosfèriques (9.000 i 4.000 seguidors, respectivament), ha aconseguit reunir una comunitat fidel. Els atrapa amb vídeos on parla i fa rànquings dels equips de cada comarca de Catalunya -també femenins-, explica anècdotes i debat sobre escuts i equipacions. El contingut que se li ha fet més viral, però, és una invenció seva que estrenar el mes de desembre passat: el primer concurs d’aficions de futbol català. Una competició amb trenta-dos equips amb què l’afició que deixava més comentaris passava ronda. La final va enfrontar Navarcles i les Borges Blanques, que es va coronar campiona amb prop de 67.000 comentaris per 58.000 dels bagencs. «Va ser un exitàs, comerços locals s’hi van apuntar i vaig acabar fent un bombo amb vinils que vaig portar fins a les Garrigues a l’afició guanyadora».
Insisteix: «Ha quedat demostrat que fent contingut en català a les xarxes socials també pots arribar a molta gent; un públic de molt valor perquè és de proximitat». I, si bé fins ara ha combinat la carrera amb les xarxes, aspira a poder viure d’elles. De moment, ja hi ha marques que volen treballar amb ell, li ha sortit una col·laboració a Catalunya Ràdio per parlar de futbol i ha arribat a la final del programa InfluenX3r. Aquesta darrera experiència del 3Cat li ha permès explorar nous formats i apropar-se al públic més jove. «Vam començar 12 participants i a cada programa havíem de fer un vídeo diferent. Vaig anar passant gales i, fins i tot, en una vaig ser escollit favorit», diu satisfet. I és que tot l’ajuda a seguir perseguint el seu somni: «aconseguir que els seguidors mirin els vídeos per tu i no pel què hi surt».
Subscriu-te per seguir llegint
- Marc Ortega, portaveu del PSC a Berga: «Se m'ha apropat gent que em diu que és indepe, però si em presento em votarà»
- Els quatre llocs desconeguts de Catalunya ideals per visitar a l’estiu: perfectes per combatre la calor
- L’expedició bagenca que va tocar el sostre de l’alpinisme
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Així funciona l'estafa del «fals gestor bancari» per la qual han detingut un jove de 19 anys després d'estafar 30.000 euros a un client
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- Cementiri d'Olius, el racó modernista que connecta el Solsonès amb Gaudí i la Sagrada Família
- Necrològiques 21 de juny del 2026