Murdoku i Murdle: els passatemps virals de l'estiu que competeixen amb el Sudoku
Els Murdokus, els Murdle i els Quaderns d'activitats de Blackie Books són alguns dels complements de moda que s'inclouen a la bossa de la platja
A la platja hi ha una sèrie d’imprescindibles que no poden faltar: el para-sol, la tovallola, la crema solar, les ulleres i un llibre de passatemps. Aquest estiu, hi ha un nou protagonista que s’inclou a les bosses de platja: el murdoku. El que abans era territori del clàssic sudoku ara té competència. Només cal fer scroll per TikTok o Instagram per veure com aquest tipus de llibres han passat a convertir-se en un dels passatemps més comentats del moment. El seu nom ja dona pistes del que ofereixen: una combinació de «murder» (assassinat, en anglès) i «sudoku». Però la realitat va una mica més enllà d’aquesta simple barreja.
A diferència dels sudokus tradicionals, on tot gira al voltant de números i patrons, els murdokus tenen com a element afegit una història: cada pàgina és un petit cas per resoldre. Et poses a la pell d’un detectiu i has d’esbrinar què ha passat. La dinàmica és fàcil d’entendre: tens una història (normalment un crim), diversos sospitosos, llocs, hores… i un seguit de pistes. A partir d’aquí, toca anar descartant opcions fins que tot encaixa. És lògica, sí, però amb un punt narratiu que ho fa molt més entretingut. I aquí hi ha part del seu èxit: no només fas un exercici mental, sinó que vas reconstruint un relat. A més, comença fàcil però es va complicant, cosa que fa que t’hi enganxis sense adonar-te’n. Un més, i un altre… i ja t’has cremat a la tovallola.
Els murdokus, però, beuen d’un precedent clar: Murdle: Resol el crim, de l’escriptor nord-americà G. T. Karber. La seva història és bastant curiosa. Tot va començar amb un trencaclosques dibuixat en un tovalló mentre feia un cafè amb un amic. A partir d’aquí, Karber —que era guionista i professor de matemàtiques— va començar a perfeccionar la idea fins a crear un sistema propi per generar enigmes sense errors. Va llançar una web amb un repte diari i el boom va ser immediat. El llibre, amb 100 casos de dificultat creixent, va arribar al mercat el 2024. Aquell mateix any, el Murdle guanyar el premi a Llibre de l’Any als British Book Awards. La sèrie té ara cinc vòlums i dues edicions temàtiques, una pels aficionats a fer passatemps durant l’època nadalenca i l’altra pels més petits de la casa.
Quaderns d'activitats
Més enllà dels murdokus i els murdles, hi ha un altre clàssic d’estiu que està vivint una segona vida: els quaderns d’activitats. Sí, aquells que molts recorden de petits —i que sovint feien més mandra que gràcia— ara triomfen entre els adults. Un bon exemple són els Quaderns de passatemps de Blackie Books. La idea que venen és simple però efectiva: recuperar l’esperit dels quaderns d’estiu, però sense obligacions. Aquí no hi ha deures, sinó jocs, curiositats i reptes per passar-ho bé amb una proposta que barreja cultura popular, cultura acadèmica, esport i notícies del cor. El seu encant està en la barreja: hi pots trobar des de enigmes i jocs de lògica fins a referències culturals de l’actualitat. En els tres volums publicats en català, per exemple, hi apareixen noms com el de la jugadora blaugrana Aitana Bonmatí, la xef Carme Ruscalleda o l’escriptora Mercè Rodoreda, grups catalans com Manel o icones de la indústria musical com l’artista de Sant Esteve Sesrovires Rosalía o l’històric Floquet de Neu. També hi ha cinema, literatura, gastronomia o localitzacions tan nostres com Montserrat o el Pont Aeri.
En parella
I per als qui prefereixen jugar en companyia, hi ha un altre fenomen que acumula milers de «m’agrades» a TikTok: A llorar a la lloreria. Un llibre-joc pensat per a parelles que converteix qualsevol moment —una tarda de ple estiu a casa, un viatge o fins i tot un dia de piscina— en una competició. Inclou reptes amb paper i llapis, preguntes personals per veure qui coneix millor l’altre i jocs clàssics- sí, entre aquests també s’hi troba el Sudoku- amb un gir original. La gràcia? Pactar premis i «càstigs» abans de començar. El resultat: rialles, esbroncades amistoses i hores d’entreteniment assegurat.
Ara bé, no tothom té ganes d’investigar crims a la tovallola ni de seguir tendències virals. Per als més tradicionals —i també per als que miren la butxaca—, la solució és ben a prop: la pàgina de serveis de l'edició impresa de Regió7 ofereix cada dia cinc passatemps diferents, des de sudokus fins a mots encreuats, passant per les sis diferències, els escacs i el quadre numèric. Propostes de tota la vida que, sense fer soroll, continuen funcionant.
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