El secret d'un manresà per vendre vi català a restaurants del Japó i Europa
Oleguer Brunet comercialitza i exporta vins fets a Catalunya des de fa 22 anys. El 2014 va fer un pas més i va crear el seu propi celler, Vins Petxina
«Per aconseguir que un dels teus vins acabi a la carta d’un restaurant del Japó o Dinamarca cal que s’alineïn molts astres. A vegades és una qüestió de discurs. Altres, que el vi sigui fàcil de beure». Oleguer Brunet Masats (Manresa, 1976) fa 22 anys que es dedica a la comercialització i exportació de vins catalans i, des del 2014 té, també, el seu propi celler, Vins Petxina. Els elabora en col·laboració amb altres cellers catalans i, tot i que es poden trobar a Manresa (en establiments com Setè Cel, Tomasa i Veritas), van destinats principalment a l’exportació.
Acostumat a treballar de representant de cellers de la Terra Alta, del Penedès i del Priorat, Brunet es va adonar que, a vegades, el que ofereixen els elaboradors catalans no encaixa amb el que demanen mercats com el japonès, el britànic, el belga i el danès. «Busquen un cert perfil de tast, amb uns determinats preus i, a vegades, cal arriscar i no tothom està disposat a fer-ho”, explica. Ell ho va tenir clar i d’aquí van néixer vins com el Blau Cel i el Blau Marí, que elabora amb el Celler 9+, a La Nou de Gaià (DO Tarragona). «Tots dos surten de vinyes situades a uns cinc quilòmetres del mar. El Blau Cel és un vi jove de xarel·lo i macabeu, elegant i subtil. Fresc i ideal per a peix, marisc i amanides. El Blau Marí també és un vi jove, però de garnatxa i cabernet sauvignon, amb aromes i gust de fruita vermella i records d’herbes aromàtiques. Ideal per a coques, pasta i carn blanca», els descriu.
De la vintena de vins propis que té en catàleg Vins Petxina, Brunet en tria dos més per ara a l’estiu. Per una banda, el Vinya els Pals Viognier, que fa al celler Rosa Maria Torres, de la DO Conca de Barberà, «un blanc jove de la varietat Viognier amb aromes molt tropicals». I per l’altra, el Blanc Vi Natura Blanc, «sense sulfits, només raïm, i molt ric en aromes de fruita madura». n
Subscriu-te per seguir llegint
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
- L'Hospital de Cerdanya, contra la planta més verinosa del Pirineu: un pla de divulgació vol prevenir intoxicacions per tora blava
- Un estudi amb lideratge manresà certifica que els infants de 0 a 3 anys són capaços de desenvolupar pensament científic
- Estabilizat l'incendi de Sant Quirze Safaja després de cremar 97 hectàrees
- Ot Santacreu, promesa manresana de les ciències a Catalunya: 'Quan estudies, si no hi dediques temps i les coses no surten, és fàcil acabar frustrat
- Aquesta és la millor ciutat de Catalunya per formar una família: és la 15a del món i la primera d’Espanya
- Daniel Corrales Álvarez, diabètic de Manresa: «No demano que em regalin res, només un lloc on poder viure»
- Joan Garcia, Eric Garcia i Marc Pubill, a 90 minuts de ser campions del Mundial