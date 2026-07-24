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Sant Esteve Sesrovires més enllà de Rosalía: tres experiències originals per gaudir del poble del vi i les masies

El municipi, que aquesta setmana celebra la seva festa major, té una àmplia oferta gastronòmica, cultural i lúdica

Rosalía, a l'esquerra, i Sant Esteve Sesrovires, a la dreta

Rosalía, a l'esquerra, i Sant Esteve Sesrovires, a la dreta / arxiu

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Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Rosalía va perdre els «heels» per Milà i el «descaro», com canta a Relíquia, del seu prolífic àlbum Lux, el va aprendre «por ahí» per Barcelona. Però va ser a Sant Esteve Sesrovires on la cantant conduïa amb cotxes tunejats i cantava per Camarón abans de convertir-se en un fenonem global.

Qui visiti el municipi del Baix Llobregat aquests dies, aprofitant la celebració de la festa major de la població, descobrirà un poble marcat pel pas de l’artista, però també per la història d’una vila que ja carrega més de 900 anys .A 40 km de Manresa, Sant Esteve Sesrovires combina passat industrial amb vinyes i panoràmiques de postal. Però si hi ha una cosa que és tan cèlebre com la cantant a la vila és el vi: el territori ofereix una àmplia oferta de visites, tastos, brunchs i plans que et fan sentir enòleg per un dia… o, com a mínim, fer veure que en tens idea mentre brindes.

Ca n’Estella, amb segles d’història, guarda cellers amb bótes centenàries i una varietat de vins premiats que pots tastar en el marc d’un sopar maridat sota el cel del Penedès.

La Masia Bach (1915) no es queda curta: divuit varietats de vi i, per si t’animes a canviar de registre, un gran camp de golf amb més de 100 hectàrees. Si prefereixes el cava al vi, Roger Goulart te’n regala una bona dosi; també d’arquitectura modernista.

El camp de golf a l'entorn de la Masia Bach a Sant Esteve Sesrovires

El camp de golf a l'entorn de la Masia Bach a Sant Esteve Sesrovires / Turisme de Catalunya

Vols una experiència diferent? Apunta Can Julià: en aquesta masia s’hi fan tallers de ceràmica Raku, pintura, nutrició, dinàmiques socials i passejades. I si encara et queden forces, la Ruta de les Masies és un imprescindible per descobrir l’entorn: setze cases amb història, com Can Farràs o Can Margarit.

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I per acabar, res millor que calçar-se vambes i explorar les rutes al voltant de Can Canals i Nubiola, amb Montserrat vigilant a l’horitzó.

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