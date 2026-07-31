Els 5 influences que has de seguir aquest estiu: la nova fornada de creadors de la Catalunya central
Carla Romero, Naïm Smaili, Siham Arramachii, Pau Martí i Maria Ballús són alguns dels nous creadors de contingut que triomfen a les xarxes socials amb la seva autenticitat i missatges diversos
Pau Brunet
Després d’un temps amb les xarxes aparcades pels estudis i la creació d’una companyia de dansa pròpia, Carla Romero (Manresa, 2002) va tornar a penjar vídeos a TikTok (@romerocarla) i Instagram (@carlaroobeel) el novembre passat. Hi comparteix, sobretot, anècdotes del seu dia a dia, les compres que fa a través de l’aplicació Too Good To Go i respostes a comentaris negatius. Germana de la també influencer manresana Nadine Romero, explica que va ser precisament ella qui la va animar a reprendre l’activitat i no se’n penedeix: «Des del primer moment vaig rebre molt suport». La segueixen unes 8.300 persones i creu que el seu secret és la «proximitat». «No busco fer vídeos excessivament editats ni produccions molt elaborades, prefereixo el contingut senzill, espontani i autèntic, perquè qualsevol persona s’hi pugui sentir identificada», diu.
Romero és aire nou en un univers, el dels influencers, que cada any incorpora cares noves. Com la de Naim Smaili (Avinyó, 2003), el jove bagenc que s’ha fet popular reinterpretant el Cargol treu banya (dos milions de reproduccions) i altres clàssics catalans amb un punt de crítica contra el racisme. Arribar als 70.000 seguidors a Tiktok (@naim.smaili) i sortir a la premsa l’està ajudant a impulsar una carrera musical i a trepitjar escenaris com el del Canet Rock. “L’humor i la ironia són la millor forma de riure’ns del que pensen”, explicava en una entrevista recent.
També amb un punt de denúncia social, Siham Arramachii (@sihamarramachii) comparteix el seu dia a dia com a dona musulmana i conductora d’autobusos de línia. Un vídeo seu on mostra els comentaris d’una passatgera de Santpedor que parla del seu hijab ha superat els 2,2 milions de reproduccions.
Des de la Seu d’Urgell Pau Martí (Ofèlia Drags, @ofeliadrags), reivindica la cultura catalana des d’una visió LGTBIQ+. Amb estudis de literatura i filologia catalana, i amb un nom artístic que mescla el col·lectiu literari Ofèlia Dracs amb el món drag queen, Martí és capaç de combinar sants, gegants, bestiari, banderes i història queer de Catalunya en un mateix vídeo.
I per als amants del fil i l’agulla, Maria Ballús (Sant Feliu Sasserra, 1995), que també és directora artística de la Fira de les Bruixes, difon la costura casolana a través del perfil @cosirpelsdescosits. Prop de 14.000 persones la segueixen per veure com cus faldilles, samarretes i calces. Una comunitat que va traspassar les pantalles el 27 de juny passat amb un trobada costuril a Sant Feliu.
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