Les claus per gaudir de l’eclipsi solar a la Catalunya central: "Busqueu un lloc amb bona visibilitat cap a l'oest"
Malgrat que a la Catalunya central el fenomen astronòmic serà parcial, es podrà presenciar amb una ocultació superior al 99%
El director de l'Observatori de Pujalt, Josep Maria Llenas, manifesta: "Els que ara estem vius no veurem cap més eclipsi com aquest a casa nostra, perquè el pròxim serà el 2180"
Fa més de 110 anys que un eclipsi de Sol no es podia apreciar tan bé des de la península. Per això, el pròxim dimecres 12 d'agost és una data assenyalada al calendari de molts, perquè es podrà tornar a presenciar aquest impactant fenomen astrològic a casa nostra. A la Catalunya central, el Sol no s'amagarà per complet darrere de la Lluna, però es podrà veure un eclipsi que, tot i que serà parcial, superarà el 99% d'ocultació. Però què hem de tenir en compte per gaudir-ne de la manera més plena i segura?
Segons explica el director de l'Observatori de Pujalt (Anoia), Josep Maria Llenas, allà on l'eclipsi es podrà veure en la seva totalitat és en una franja que s'estendrà des de Galícia, passant per tota la costa cantàbrica fins a Bilbao, per gairebé tot Castella i Lleó, el nord de la Comunitat de Madrid, Castella-la Manxa i La Rioja, i continuarà pel sud de Navarra, d'Aragó i de Catalunya, i fins al nord del País Valencià i les Illes Balears. Però, com afegeix, aquells que es vulguin quedar a la Catalunya central també el podran gaudir, tot i que com més al sud millor.
Per facilitar la feina a l’hora de trobar els millors llocs on observar l’eclipsi, la Generalitat ha habilitat un espai on es detalla tot un seguit de punts, majoritàriament, al sud de Catalunya i a la Comunitat Valenciana. El podran trobar al web eclipsicatalunya.cat/punts-d-observació/. Tot i que aquests indrets pot ser que estiguin col·lapsats de persones pel fenomen, no està de més tenir-los en compte les recomanacion.
Horari i recomanacions de seguretat
L'eclipsi començarà a les 7.35 h de la tarda, arribarà al seu punt àlgid a les 8.29 h, i el Sol es començarà a amagar a l'horitzó passades les 9 h. La principal recomanació del professional és buscar un lloc amb poca contaminació lumínica i "amb bona visibilitat cap a l'oest, sense muntanyes ni edificis, per garantir una visibilitat plena". Llavors, només faltarà encreuar els dits perquè els núvols no facin la guitza.
Llenas també recorda que, per veure l'eclipsi, és necessari dur ulleres especials i homologades, ja que "fer-ho sense, o amb ulleres de sol, comporta un risc molt alt. Ens podríem cremar els ulls sense adonar-nos-en", alerta. Això és perquè, quan la Lluna tapa el Sol, les pupil·les es dilaten per adaptar-se a la foscor. Tanmateix, quan el fenomen comença a revertir-se, els primers rajos de llum arriben als ulls abans que aquests estiguin preparats, cosa que pot provocar lesions greus i irreversibles a la retina.
Gaudir el moment i oblidar la tecnologia
Sabent que ens trobem en l'era digital, de segur hi haurà qui vulgui immortalitzar el fenomen astrològic en fotografia o en vídeo. En aquest sentit, afegeix que els primers rajos de llum després de l'eclipsi també poden malmetre les càmeres. Per filmar-lo, explica, el millor és posar sobre l'objectiu les mateixes ulleres que s'han de col·locar als ulls a fi de protegir-lo.
No obstant això, aconsella molt encertadament no gravar-lo ni fotografiar-lo: "Els que ara estem vius no veurem cap més eclipsi com aquest a casa nostra, perquè el pròxim serà el 2180, i ja hi haurà molta gent ben experimentada que en deixarà constància. Per això, el millor que podem fer és gaudir-lo amb els nostres propis ulls i oblidar-nos per un moment de la tecnologia".
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