Les platges preferides dels manresans
Influencers, actors i polítics comparteixen els seus racons predilectes a la costa, des de la Cala Estreta fins a la platja de Migjorn
A Manresa li passa el mateix que li cantaven el 1989 The Refrescos a Madrid. «Però, quan arriba agost, vaja, vaja, aquí no hi ha platja». Toca agafar el cotxe i resoldre el dilema: tirar amunt, cap a la Costa Brava, o avall, cap a la Costa Daurada. I no hi ha unanimitat. Una enquesta feta per aquest diari amb 150 respostes demostra que, tants caps, tants barrets. La platja preferia dels manresans és la de Sitges, però gairebé empatada amb les de Calafell, l’Escala, Palamós i Vilanova i la Geltrú.
A Torredembarra, la influencer Nadine Romero hi té «una segona casa». «La meva àvia hi ha tingut un apartament i hi he passat tota la vida», explica. L’actor i compositor Xavier Mestres, sempre ha tirat cap al Maresme. N’escull la Platja de les Roques Blanques, de Sant Pol de Mar, de «sorra gruixuda, que no s’enganxa, i que s'enfonsa molt de pressa i hi pots nedar de seguida». L’actriu Gina Gomfaus es queda amb la Cala Estreta de Palamós. «És preciosa», assegura, i anar-hi li retorna «riures amb els amics». I també per nostàlgia, proximitat i «l’ambient estiuenc que s’hi respira», la creadora de continguts Shalana Rodríguez opta per Sitges.
Entre els polítics, l’alcalde Marc Aloy diu: «M’agrada la platja, però hi vaig poc per les aglomeracions». Quan ho fa, tria Menorca o la Costa Brava fora de temporada. Anjo Valentí sovinteja una caleta de Cap Roig, a Calella de Palafugell, on fa snorkel. «Només s’hi pot arribar en barca o després de fer una bona baixada», explica. Mariona Oms, en canvi, prefereix la platja de Migjorn del Delta de l’Ebre i amb la família va a la Llarga de Salou. Joan Vila opta per Llançà per estades llargues i Sitges i Vilanova per les curtes. Com Ramon Bacardit, que també té predilecció per Vilanova. «Hi estic molt bé», afirma.
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