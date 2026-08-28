De les crispetes dolçes al pesto: els cinc sabors de gelat que no sabies que es venen a la Catalunya central
Les gelateries de casa nostra amplien la carta any rere any per fugir del tradicional cornet de vainilla o xocolata
El de xocolata, el de vainilla, el de maduixa i el de nata. Si has d'endevinar el sabor preferit de gelat d'una persona, escollir una d'aquestes quatre opcions pot fer augmentar la teva possibilitat d'encert. Són els recurrents, els de tota la vida, els que més agraden. Aquells que vagis a la gelateria que vagis sempre en trobaràs. Ara bé, localitzar-los al taulell esdevé any rere any una tasca més difícil. La carta s'amplia i els sabors tradicionals competeixen amb novetats d'allò més originals.
A continuació, recopilem alguns dels sabors originals que les gelateries de casa nostra han inclòs en el seu catàleg.
Crispetes i conguitos
És l'única gelateria centenària de la Catalunya central, però a la seva carta no hi falta la innovació. Cada inici de temporada, la gelateria Donat d'Igualada presenta cremes noves. Enguany, és el torn del gelat de crispetes i el de Conguitos, però en venen fins i tot de Lotus i Happy Bueno (el Kinder Bueno amb xocolata blanca).
Gelat de pesto i sorbet de farigola
A l'obrador de Pyreneum, ubicat a Bellver de Cerdanya, es preparen una quarantena de varietats diferents de gelats entre els que es troben els típics de xocolata, vainilla o fruites, i altres més especials com mojito, pesto o varietats salades per acompanyar plats i no per menjar de postres.
Així mateix, el negoci destaca per les seves "especialitats de Cerdanya", gelats amb productes del territori, entre els que hi ha "la crema de gelat, amb llet i nata fresca del Cadí, crema de iogurt, amb iogurt de Llívia, una crema de mató i mel, amb mató i mel de Cerdanya, el de nata fresca, que no és més que nata, i el vinagre de xarop d'avet, típic del Pirineu".
El seu catàleg també compta amb una gamma de sorbets amb sabors tradicionals i d'altres poc coneguts, com serien el de farigola i el de pomes de Bellver.
Chai Latte, tòfona i calamansí
La pastisseria i gelateria d'autor Sherbet, ubicada a la plaça Dr. Saló de Berga, canvia diàriament el taulell per oferir varietats exclusives. Els qui han passat pel local en els darrers mesos hauran descobert a la seva carta el gelat de chai latte, el de vainilla i tòfona, el de calamansí (fruita típica de Filipines) i el de llimona amb alfàbrega i cardamom.
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