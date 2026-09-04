La moda de posar-se joies a les dents arriba a Manresa
L'estudi de tatuatges Crit va portar a la capital bagenca la tendència de les ‘tooth gems’ fa tres anys, apostant per un mètode de col·locació segur, indolor i gens invasiu
“Ens ve molta gent que es compra kits a Temu per fer-s'ho a casa, i això és molt perillós perquè poden contenir components tòxics”, alerta Santi Zaragoza, el professional encarregat de col·locar aquestes joies
Des de Rosalía, passant per Dua Lipa, Katy Perry i fins i tot Madonna. Elles són només algunes de les famoses que s'han unit a la moda de les tooth gems (conegudes en català com a joies dentals). Aquesta tendència va arribar a Manresa de la mà de Crit, l'estudi de tatuatges manresà amb més de quatre dècades de trajectòria que també fa pírcings i, des de fa tres anys, col·loca adorns brillants amb dissenys personalitzats a les dents.
"S’han posat de moda els últims anys, després que les hagin lluït moltes famoses, però aquesta tendència ve de molt lluny", explica Santi Zaragoza, que s’encarrega de col·locar joies dentals i fer pírcings a Crit Manresa. Els orígens es remunten a l’antiga cultura maia, on la incrustació de pedres precioses a les dents, com el jade, la turquesa o, fins i tot, l’or, era un signe d’estatus social. Això sí, es col·locaven d’una forma ben diferent de com es fa ara: perforant la dent per incrustar-hi la gemma.
Actualment, el mètode de col·locació és totalment segur, indolor i gens invasiu, similar al que s'utilitza per posar els bràquets, segons explica el professional. El primer pas és aplicar àcid fosfòric en format gel sobre la dent, que ha d'haver estat netejada prèviament. Un cop s'asseca el producte, s'aplica un compòsit fotopolimeritzable (una mena de resina sintètica que actua com una cola) i un cop arribats a aquest punt, és el moment de col·locar la joia escollida. El darrer pas serà aplicar una llum blava que deixarà en estat sòlid els dos components per deixar-la ben enganxada.
El temps que acostumen a durar les joies tant pot ser de tres mesos o de tres anys, «depenent de la higiene bucal que tingui cada persona», assenyala. I en cas que es vulguin retirar abans que caiguin de forma natural, es recomana fer-ho a una clínica dental. Els preus oscil·len entre els 40 i els 100 euros, depenent de si el disseny és més senzill o més exagerat.
Zaragoza, que té estudis d'higienista i d'auxiliar odontològic, recomana col·locar-les en establiments que compleixen amb les condicions sanitàries recomanades. "Ens ve molta gent que es compra kits per Temu per fer-s'ho a casa", apunta. Això, segons alerta el professional, pot comportar problemes greus, ja que "en alguns casos contenen químics perjudicials per a les dents i les joies poden estar fetes de plom, un metall altament tòxic".
Una moda que està calant a Manresa
A Crit tenen joies de totes les formes, mides i colors: des de rodones brillants, cors, estrelles o les ales de papallona, un disseny que es va popularitzar després que el portés la cantant Rosalía. Les opcions són infinites, ja que es poden fer combinacions de tota mena, adaptades al gust del client. "Les opcions senzilles són les que més triomfen, com les rodones brillants", apunta el professional, tot i que també es troba amb persones que volen imitar els dissenys que porten els seus cantants preferits.
Ja fa tres anys que l'estudi de tatuatges manresà es dedica a col·locar joies a les dents i, segons explica Zaragoza, hi ha moltes persones s'han unit a aquesta moda. "La demanda fluctua segons l'època, però quan n'hi ha més és abans de les festes de Nadal", apunta. Així i tot, assegura que cada mes rep clientes i clients interessats a posar-se gemmes a les dents.
Sens dubte, es tracta d’una moda que no agradarà a tothom, però, com remarca Santi Zaragoza, "és important que cadascú faci amb el seu cos el que més li agradi".
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