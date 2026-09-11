De Talamanca a Cardona: la ruta per descobrir les petjades de la Guerra de Successió a la Catalunya central
El Bages, l'Anoia i el Lluçanès van ser escenari d'alguns dels episodis més destacats d'un conflicte que encara ressona cada 11 de setembre
La Guerra de Successió va deixar una profunda empremta a la Catalunya central. Castells que van resistir les tropes borbòniques, pobles que van ser incendiats, camps de batalla i cases vinculades als protagonistes del conflicte permeten avui resseguir alguns dels episodis que van conduir a l’11 de setembre de 1714.
La ruta arrenca a Talamanca. Aquest poble de dos-cents habitants, de cases de pedra i un castell del segle XV (actualment tancat), és una talaia perfecte per observar els boscos que van ser escenari d’una de les darreres victòries de l’exèrcit català abans de la caiguda de Barcelona. Una escultura i plafons recorden les dates, el 13 i el 14 d’agost de 1714, i els més de 5.000 soldats implicats.
A Moià, la Casa Museu Rafael Casanova (carrer de Rafael Casanova, 8) permet descobrir la figura d'aquest polític que va ser clau en la defensa de Barcelona l'11 de setembre de 1714 i, també, entendre la Guerra de Successió, des del conflicte internacional fins a la caiguda de la capital catalana.
Als Prats de Rei, la Torre de la Manresana i els seus 21 metres d'altura ofereixen una vista privilegiada de l'Anoia. Va ser aquí des d'on el general Guido von Starhemberg, de l'exèrcit austriacista, va dirigir la batalla contra les forces borbòniques que va tenir lloc entre el setembre i el desembre de 1711 per controlar la zona de Calaf. La Ruta de la Batalla dels Prats de Rei, circular i de 17 quilòmetres, permet trepitjar els escenaris d'un episodi que va mobilitzar 22.000 soldats per la banda aliada i 35.000 per la borbònica.
El castell de Cardona va ser l'última fortificació catalana que va capitular, el 18 de setembre de 1714, i també, l'última parada de la ruta. Durant tot l'any s'hi fan visites, part d'elles teatralitzades, que permeten endinsar-se en la història de la fortalesa mai vençuda.
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Si vols aprofundir encara més en els escenaris de la Guerra de Successió a la Catalunya central, hi ha tres pobles que van ser davastades per les tropes de Felip V. Prats de Lluçanès va ser cremada dues vegades. Les campanes sonen cada 5 de febrer per recordar que més de la meitat de les cases van desaparèixer en el primer incendi. El següent, va tenir lloc l'1 de juliol. Oristà (també al Lluçanès) i Sant Feliu Sasserra (al Bages), van córrer la mateixa sort.
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