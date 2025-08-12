Descobreix els restaurants de Manresa que no tanquen per vacances. Quins pots escollir?
Una selecció de quatre restaurants de Manresa que trobaràs oberts tot l'agost
L'agost és d'aquells mesos on, si ja has tornat o encara no has marxat de vacances, pot ser complicat tobrar un restaurant obert on gaudir en parella, amics o família. En aquesta mini-guia del Regió7 et portem quatre propostes per descobrir l'agost més gastronòmic.
Voci
Al Voci Gastrovinoteca, situat a la plaça Sant Ignasi Malalt número 1, trobareu un restaurant al centre històric de Manresa que despunta en producte local, bona cuina i vi per gaudir de la gastronomia. El millor i sempre de temporada, és el lema que Voci exclama per portar sempre al plat el millor producte, amb carta variada i dinàmica pensada per plats per compartir. Disposen d'un menú de degustació que consta de 9 platets, dos d’ells dolços. Menú diari de dilluns a divendres i menú de dissabte migdia, sempre amb una gran degustació de vins per maridar i així acabar d’arrodonir l’àpat. Com cada dijous al vespre a l'Antic, el centre històric de Manresa, podeu degustar al Voci Gastrovinoteca un pinxo més beguda amb un preu econòmic, i el dimecres 27 d’agost, al Tap’Antic de la Festa Major de Manresa, podreu degustar un Sandvitx de vedella melosa amb maionesa trufada i ceba confitada. Gaudeix de Voci Gastrovinoteca on us esperaran amb un somriure al restaurant, trucant al 626 169 548 per a reserves o consultant el seu Instagram.
Gretta Gogó
Al Restaurant Gretta Gogó, situat al carrer de Barcelona número 75, trobareu un restaurant amb cuina mediterrània que aposta per productes de qualitat i proximitat, sempre amb el sabor com a protagonista. La seva carta està sempre disponible per demanar, amb plats variats i elaborats pensats per gaudir tant en parella, família i amics. Entre setmana, al migdia, ofereixen dues opcions irresistibles: el menú diari per només 17,50 euros, que inclou primers, segons, postres i beguda; o bé el menú d’arròs per 19,50 euros, amb tres entrants i un arròs a escollir com a plat principal. Una proposta perfecta per qui vol menjar bé amb productes frescos i elaboració cuidada. Els caps de setmana, Gretta Gogó funciona amb carta, ideal per triar lliurement segons els gustos de cada comensal. A més, estan preparant un nou menú de migdia de caps de setmana que presentaran pròximament a les seves xarxes socials, una novetat que promet conquistar els paladars més exigents. Per arrodonir l’experiència, disposen d’una carta de vins especialitzada, amb opcions seleccionades de la casa i referències locals del Bages, que mariden a la perfecció amb la seva proposta gastronòmica. Vine a descobrir Gretta Gogó i viu una experiència on la bona cuina i el producte local es troben en un mateix espai, trucant al 938 77 02 50, visitant la seva pàgina web o consultant el seu Instagram.
Graciosa Gastrobar
El restaurant La Graciosa, situat a l'Avinguda dels Dolors número 70, ofereix un espai totalment reformat, acollidor i amb una terrasseta gran ideal per gaudir del bon temps. Aquest agost, el restaurant estarà obert cada dia excepte diumenge, perquè puguis venir a gaudir d’una proposta gastronòmica que et sorprendrà. La seva especialitat és el picoteo, amb tapes de la carta pensades per compartir i sorprendre. Les hamburgueses de carn Angus de 180 grams, amb opció vegana, són un dels plats estrella del restaurant que, juntament amb les braves i les braves trufades, els llagostins vietnamites amb salsa de mango i els plats de xup-xup com callos o mandonguilles, fan de La Graciosa el restaurant perfecte per gaudir gastronòmicament amb amics o família. També trobaràs opcions variades de carn per satisfer tots els gustos. Si vens en grup, a partir de 8 persones, podràs gaudir del menú especial per a grups, o en cas contrari, escollir entre la variada carta de tapes i plats per picar. La ubicació, amb facilitat per aparcar a la zona, fa que sigui perfecte tant per un sopar amb amics com per un àpat improvisat. A La Graciosa recomanen reservar taula, especialment si vens a degustar el restaurant, per assegurar-te de viure l’experiència completa. Vine a descobrir per què La Graciosa és un lloc diferent on el bon ambient i el bon menjar es donen la mà, trucant al 936 27 86 68, visitant la seva pàgina web o consultant el seu Instagram per a més informació.
Kursaal Espai Gastronòmic
Si aquest estiu et quedes a Manresa o hi passes uns dies, estàs de sort. El Kursaal Espai Gastronòmic no tanca per vacances i t’ofereix molt més que un lloc per menjar: és un espai per gaudir, relaxar-te i descobrir una cuina viva, amb sabor i caràcter. Els migdies d’agost poden ser pesats, però al Kursaal són frescos i saborosos. Cada dia de dilluns a divendres pots gaudir d’un menú diari complet per només 18,90 €, amb beguda i postres inclosos. Plats elaborats amb productes de temporada, opcions per a tots els gustos i, si et vols donar un caprici, pots afegir-hi algun dels seus arrossos individuals: fets al moment i plens de personalitat. El Kursaal fa 20 anys que forma part del cor gastronòmic de Manresa, i recentment ha renovat tots els seus espais per oferir una experiència encara més acollidora i moderna. Tant si vens sol, amb amics o en parella, hi trobaràs espais recollits, taules rodones, sofàs, menjadors privats i una terrassa d’estiu ideal. La carta del Kursaal combina la cuina tradicional catalana amb tocs internacionals i actuals. Hi conviuen gyozas amb brandada de bacallà, arrossos al punt, tapes creatives i postres casolanes. Aquí cada plat té el seu moment, i cada àpat és una oportunitat per sorprendre’t.
