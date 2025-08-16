Solucions a la cuina
Albergínies amb tapenade i tomàquet
Laminem les albergínies primes. Posem sal i deixem reposar. Les fem a la planxa I reservem.
Per fer la tapenade posem tots els ingredients dins el pot del pimer I els triturem fins aconseguir una pasta fina.
Per fer la salsa de tomàquet, trossegem els tomàquets I els posem dins un cassó amb un xic d’oli, sal I sucre I ho deixem saltejar durant 15-20 minuts. Triturem I reservem. Un cop feta la salsa de tomàquet afegim els pebrots del piquillo trinxats.
Pintem l’ albergínia amb tapenade, a sobre posem tires de formatge fresc, enrotllen i reservem.
Presentació:
Posem una base de salsa de tomàquet sobre el plat. A sobre els rotlles d’albergínia i decorem amb unes gotes de mel.
Ho podem menjar fred o calent.
2 albergínies allargades de la mateixa mida, 250 g formatge fresc tipus Burgos, 1 pot tapenade, 1 kg tomàquets madurs, 6 pebrots del piquillo, 50 cc mel
Salsa de tomàquet:
1 quilo de tomàquets madurs, 125 cc oli, 2 cullerades de sucre, sal
Tapenade:
100 g olives negres Aragó sense pinyol, 2 anxoves, 100 cc oli oliva, 1 gra d’all, 1 cullerada de vinagre, 1 cullerada de sal, 1 cullerada de pebre vermell dolç, 1 cullerada de mel
- El Pont Cabradís: la cova amagada entre el Solsonès i el Berguedà que sembla treta de 'Parc Juràssic
- El Cal Manel reobrirà aquest dimarts com El Manel, de la mà de dos joves
- David Saldoni, exalcalde de Sallent: 'No es poden criminalitzar els immigrants. Jo ara ho soc
- Quatre ferits en encastar el cotxe contra una paret a la carretera de Vic de Manresa
- Sis detinguts a Igualada quan es preparaven per assaltar un bloc de pisos
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- Els Mossos adverteixen: així pots evitar robatoris a casa quan marxis de vacances
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida