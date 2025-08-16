Solucions a la cuina

Albergínies amb tapenade i tomàquet

Albergínies amb tapenade i tomàquet / Freepik

Dolors Gómez

Laminem les albergínies primes. Posem sal i deixem reposar. Les fem a la planxa I reservem.

Per fer la tapenade posem tots els ingredients dins el pot del pimer I els triturem fins aconseguir una pasta fina.

Per fer la salsa de tomàquet, trossegem els tomàquets I els posem dins un cassó amb un xic d’oli, sal I sucre I ho deixem saltejar durant 15-20 minuts. Triturem I reservem. Un cop feta la salsa de tomàquet afegim els pebrots del piquillo trinxats.

Pintem l’ albergínia amb tapenade, a sobre posem tires de formatge fresc, enrotllen i reservem.

Presentació:

Posem una base de salsa de tomàquet sobre el plat. A sobre els rotlles d’albergínia i decorem amb unes gotes de mel.

Ho podem menjar fred o calent.

2 albergínies allargades de la mateixa mida, 250 g formatge fresc tipus Burgos, 1 pot tapenade, 1 kg tomàquets madurs, 6 pebrots del piquillo, 50 cc mel

Salsa de tomàquet:

1 quilo de tomàquets madurs, 125 cc oli, 2 cullerades de sucre, sal

Tapenade:

100 g olives negres Aragó sense pinyol, 2 anxoves, 100 cc oli oliva, 1 gra d’all, 1 cullerada de vinagre, 1 cullerada de sal, 1 cullerada de pebre vermell dolç, 1 cullerada de mel

