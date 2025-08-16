Gastronomia
Gilda, tres ingredients i un escuradents
La gilda és el primer dels «pinxos» i, encara que mai va deixar d’existir al País Basc, viu una segona joventut a les barres «gastro» d’altres llocs
Luis M. Alonso
La gilda viu el seu moment reactiu com un petit gran invent de les barres, precisament ara que a molts establiments els ha donat per prescindir-ne. Més que un pinxo, probablement el més popular de tots els que existeixen, és una declaració de principis basada en la senzillesa del seu plantejament. Composició mínima d’una oliva, una anxova i un bitxo, enfilades en un escuradents que conté la sal de la vida, la picor del desig i l’acidesa que deixen alguns records. Llevat de mantenir-la banyada en oli, la gilda no exigeix un manual d’instruccions, només cal mirar-la. En la seva senzillesa hi ha el truc, també en la comoditat de poder prendre-la mentre es beu. Perquè aquesta broqueta suposadament escanyolida encara que suculenta no es menja, simplement es pren.
Aquest miracle gastronòmic que es resol en una mossegada va sorgir a finals dels anys quaranta, enmig de les penúries de la postguerra, a la barra d’un bar de Sant Sebastià, Casa Valles, a mig camí entre la gana i la intuïció, de la mà del primer parroquià a qui li va donar per punxar en un mateix escuradents una oliva verda, una anxova en salaó i una piparra amb vinagre. La història del seu nom segurament ja la coneixen: verda, salada i una mica picant. De seguida la van anomenar Gilda per la pel·lícula de Charles Vidor, llavors de moda, i pensant en Rita Hayworth, la seva protagonista. Es pot dir que del doble sentit i de l’escuradents va néixer el primer pinxo en un país que ja havia batejat la tapa per a la rodanxa de xoriç o de llonganissa cobrint el got de vi.
Mirant-la, el primer que se m’acut és que no cal desconstruir-la: passarà a la Història com l’únic mos que no necessita sotmetre’s a revisió acadèmica. Tampoc d’un glossari ni de presentar-se en carta, simplement n’hi ha prou amb un paper cal·ligrafiat enganxat en una paret als llocs on cal anunciar-se o marcada a guix en una pissarra. Sí, en canvi, requereix equilibri, com gairebé tot en aquesta vida. El secret està en la proporció. Si l’anxova domina, s’imposa la sal. Si és el bitxo el que mana, crema la boca. Si l’oliva és mediocre, és una ruïna. I no obstant, quan els tres elements es conjuguen com cal, el resultat és equiparable a la precisió d’un trio de jazz amb les entrades i sortides dels instruments al mig d’un sol: una simfonia breu i inoblidable. Dura tot just uns segons, però demana repetició immediata.
No hi ha desconstruccions a la vista en la gilda però això no vol dir que, igual que passa amb altres broquetes, al seu voltant no hi hagi l’absurda temptació de tornar-se creatius. En algunes barres actuals hi ha hagut intents de sofisticar-la, amb cogombres, tàperes i altres mandangues. Fins i tot, encara que hauria d’estar penat, amb maionesa. A la gilda li sobren els adjectius, la seva força resideix en l’economia. Com a màxim, pot variar el nombre de bitxos, segons el tremp del consumidor. L’estructura, però, és sagrada: bona anxova, oliva verda i piparra amb vinagre.
El seu és el mateix esperit d’un país que va aprendre a sobreviure entre barrils d’olives i barres de zinc. És, alhora, aperitiu i ritual. Hi ha qui assegura que una manera de conèixer algú és veure’l enfrontar-se a una gilda. Per això cal observar si la mira amb respecte, la menja d’un mos o l’esquartera cometent una heretgia. Si es neteja els dits al tovalló o simplement xucla el vinagre restant com els veritables creients. La gilda no és prou fotogènica per buscar likes a Instagram. Es presenta sense adorns ni vergonyes en el judici final de l’aperitiu; és la manera que tenim de recordar-nos al Nord de com la felicitat pot cabre en un escuradents. La lliçó és la seva humilitat. Demanda només tres ingredients, una llança i un glop fresc de xacolí o una cervesa. La glòria.
Ara, la gilda és pràcticament per tot arreu. Viu una segona joventut. Com Rita Hayworth, ha assolit la dimensió de mite, refugiada a les barres de tapes, burlant trampes conceptuals, millorant qualsevol discurs gastronòmic i convertida, com l’entrepà de calamars, en un d’aquells grans invents que de vegades ens permetem, per a la nostra felicitat i l’aliena, en aquest país.
