Gastronomia
Per aquesta raó el kimchi coreà és la millor tècnica de conservació d'aliments d'Àsia
La tècnica coreana del kimchi, a través de la fermentació dels confitats, aporta una complexitat gustativa a les verdures que a Europa només tenia com a referència el xucrut, la famosa col àcida
Luis M. Alonso
La fermentació a les verdures amplia els límits del món de les hortalisses i aporta complexitat gustativa. Fa un temps que els confitats fermentats coreans (kimchi) estan de moda però a França i a l’Europa Central es menja xucrut de tota la vida. És més o menys el mateix, excepte en la varietat de l’oferta asiàtica.
Sempre que he pogut he gaudit amb la choucroute royal a l’estil alsacien, cuita en riesling, acompanyada de cansalada fumada, salsitxes de la casa i altres carns contundents, sense oblidar el raifort, la característica mostassa elaborada amb arrel de nap blanc, que serveix de guarniment. Una de les millors que recordo la vaig menjar a Chez Hansi, a la preciosa vila de Colmar, un lloc de somni, fàcil d’idealitzar per la seva riquesa patrimonial, els seus canalets, els sostres elevats de les cases armades d’altes bigues vistes i els nius de cigonyes a les teulades.
El kimchi coreà adquireix una atractiva dimensió orientalitzant per la facilitat que té per adaptar-se a les noves cuines d’Occident. S’emmarca en aquesta línia tan actual dels superproductes. No costa gaire elaborar-lo, i una vegada que es fa se’n pot disposar en qualsevol moment. Es consumeix i dura, de manera que un sempre compta amb verdures confitades a mà per acompanyar a la taula. Hi ha molts kimchi: de colinaps, de pak choy, de coliflor, amb raves, amb cols de Brussel·les, etcètera. Però dues són les verdures essencials per confitar: el cogombre i la col xinesa.
Si volen prendre nota. Amb independència que s’utilitzin uns o altres vegetals, el primer és empolvorar-los generosament amb sal i deixar-los reposar entre 30 minuts i cinc hores perquè suïn. El temps de repòs sí que depèn del tipus de verdura. Després, es renten i s’escorren. Més tard cal preparar una pasta amb farina d’arròs. Per a això s’escalfen a foc lent en un cassó aigua i farina d’arròs en una proporció de 100 mil·lilitres i 25 grams, i es barregen amb unes varetes. Finalment, es deixa refredar. La pasta obtinguda serveix per accelerar el procés de fermentació. Els coreans li afegeixen gochugaru, unes fulles de pebrot vermell -també es pot substituir per una simple pols de bitxo- all, gingebre fresc ratllat, cebes tendres, pastanagues en juliana, qualsevol altre ingredient vegetal que se li acudeixi, a més de sucre, salsa de peix i de soja: la consistència de l’amaniment ha de ser cremosa.
Per ajudar a activar el procés de fermentació n’hi ha que afegeixen algun tipus de marisc. Per exemple, ostres crues. Personalment recomano unes gambes, de les que venen en conserva si no es vol recórrer a un producte fresc. Si es tracta de col -el més habitual- es posa entre fulla i fulla el guarniment amb la pasta. Ha de quedar ben impregnat. La col o el cogombre, un cop marinats, s’introdueixen en un pot no reactiu, d’acer inoxidable o de vidre, es tapa i es mantenen en un lloc fresc i sec entre 24 i 48 hores. Les bombolles a la superfície són la prova que s’ha iniciat el procés de fermentació.
Després, es pot guardar a la nevera entre 4 i 8 setmanes. El millor és menjar-ho després de dues. A mesura que avança el fermentat el sabor de les verdures es tornarà més fort i l’olor penetrant. Però no cal preocupar-se, la quantitat de sal del kimchi frena qualsevol perill de descomposició.
David Chang, el prestigiós xef nord-americà d’origen coreà, explica com el seu amic David Arnold, un dels grans científics de l’alimentació, li va dir que quan els bacteris comencen a generar àcid làctic, el pH de la barreja disminueix per la qual cosa no hi ha el perill que es generin organismes nocius que puguin danyar el producte. Tot i això, entre dues i tres setmanes és un període raonable per consumir el kimchi en el seu millor moment, encara que també se’n pot gaudir a les 24 hores.
El patró de Momofuku, de l’East Village novaiorquès, es declara partidari d’afegir més sucre a la barreja de la que s’utilitza a Corea. Deixa que la fermentació transcorri a la nevera en comptes de seguir el mètode tradicional de mantenir-lo a temperatura ambient i només refrigerar-ho quan comença a olorar. Diu que hi ha un moment màgic després de les dues setmanes en què els bacteris comencen a generar CO2 (diòxid de carboni) i en menjar les verdures produeix un pessigolleig a la llengua. És aleshores quan té més bon gust.
