Sabors
Persones extraordinàries
Un dels grans atributs del meu ofici és la quantitat de persones interessants a les quals tenim accés i que ens hi relacionem.
Sigui per pura intel·ligència, per olfacte per a entendre el carrer, per absoluta capacitat de treball i perseverança o bé per haver tingut un èxit aclaparador en qualsevol àrea, en el nostre dia a dia tenim la sort d’interactuar d’una forma amable i relaxada amb una policromia de persones apassionants.
I el reeiximent no és només definible en euros. Principalment, em refereixo a persones que tenen l’ADN de l’emprenedoria a dintre seu sobretot. D’aquells que han tirat endavant algun projecte, sigui empresarial, social o en la calma d’un «hobby». Individus amb un gen particular a qui admiro profundament per les ganes de fer coses que tenen i que acaben duent a terme. A tall d’exemple compartiré un cas. M’encanta menjar xai i cabrit.
El xai de Can Xarina a Collsuspina em fascina. Quan hi penso, sempre em ve al cap un dinar molt especial en el que l’Eloi ens va proposar acompanyar-lo d’un vi increïble, l’Artadi ‘Viña El Pisón’, del Juan Carlos López de Lacalle, convertint aquella associació en un dels grans maridatges de la meva vida.
Quan vull cuinar cabrit a la brasa vaig a una botiga de Manresa, Ribalta Carnissers, on tres germans, la Montse, la Susi i el Cesc, en serveixen un que em fa xalar de debò i que fa que la vitrina que tenen brilli de veritat. La botiga és bona a parts iguales tant pel que hi serveixen com pels somriures que regalen cada dia, plogui, nevi o faci sol. Fan que anar-hi a omplir el cistell sigui tan gustós com homeopàtic.
Aquestes dues cases tenen una característica en comú, cuiden el producte. Perquè de xais i de cabrits qualsevol n’hi ha un munt, però aprendre a diferenciar els bons de la resta és una d’aquelles tasques que caldria que la canalla assimilés de seguida perquè aprendre a menjar és un patrimoni que els quedarà per a ells i per als seus i que els durarà tota la vida.
Però he de rematar l’exemple de les persones extraordinàries. Vaig conèixer algú a qui li encanta menjar, el Juanlu. Fins aquí, tot normal. El punt fabulós va arribar quan em va comentar que la seva passió era el seu ramat de xais.
Li he servit diversos àpats i a la seva taula, tant ell com els qui l’acompanyen, són d’aquells amb qui gaudeixes perquè reconeixen què és bo, sempre partint dels plats més tradicionals, aquells que transmeten la memòria col·lectiva entre generacions.
Tal com em va explicar la seva afició, una cosa va dur a l’altra i va fer que me’n regalés un per a tastar-lo quan va sorgir l’oportunitat.
La definició de bo queda curta. Deliciós s’apropa millor a les peces que m’he menjat en diverses ocasions i vàries elaboracions. Tant a la brasa com saltat amb allets tendres, la definició de luxe pren el veritable significat quan fas un mos d’aquest xai tractat amb la passió de qui gaudeix fent el que li agrada.
No sé què hi ha més enllà, però sí que sé que aquí cal aprofitar cada moment que se’ns presenti per a poder gaudir de totes les petites estones màgiques que puguem i que fan que aquests petits plaers ens vagin omplint el camí de flors i violes, sigui en forma de xai, de cabrit o de qualsevol llepolia que es posi a taula.
