Carpaccio de carbassó

Dolors Gómez

Dolors Gómez

Ingredients

Un carbassó mitjà i recte, una ceba tendra, 30 grams de pinyons fregits, 50 grams de parmesà laminat prim, fulles alfàbrega fresca

Salsa: una llima, 100 cc d’oli d’oliva verge extra i sal i pebre

Preparació

Laminem el carbassó amb una mandolina. Trinxem la ceba i la posem en aigua i uns granets de sucre. Fregim els pinyons. Disposem el carbassó en una plata o plats individuals. A sobre posem la ceba escorreguda, els pinyons i el parmesà. Batim l’oli amb el suc de la llima, sal i pebre. Reguem el carbassó una estona abans de menjar perquè es vagi macerant. Decorem amb unes fulles d’alfàbrega.

