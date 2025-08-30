Gastronomia
Convé prestar atenció a aquests detalls per menjar bé (al carrer)
Menjar al carrer s’ha posat de moda quan realment mai no ha deixat d’estar-ne; resulta socorregut si el que t’ofereixen és desitjable, però com en molts restaurants, convé estar atents
Luis M. Alonso
Tinc bons records de menjar als carrers de Nova Orleans, dels po-boy, aquests sandvitxos submarins de cloïsses arrebossades, que em feien pensar, alhora, en els entrepans de calamars de la infància, de les mufalettes italianes del Barri Francès, els tacos i els hot dogs novaiorquesos de Nathan’s. Fins i tot dels greixosos fish and chips anglesos que, ja veuen com són les coses, havien deixat de tenir interès per a mi quan per indiscutibles raons higièniques es va prohibir l’embolcall del peix i les patates fregides en paper de diari. Precisament en el paper de diari, amb la tinta no del tot seca encara a causa de la urgència amb què llavors se succeïen les edicions, residia part de l’encant d’aquell fregit. Durant un temps vaig arribar a fer-me amb una guia dels millors establiments de Londres on menjar-ne. Els que més m’agradaven eren els que practicaven la tradició del nord industrial de la mantega i el lluç davant del bacallà i l’oli vegetal característic de les localitats costaneres del sud. Com més contundent el peix, més saborós. En darrer terme, més comestible.
A Sud-amèrica, em vaig aficionar als anticuchos peruans (broquetes de cor de de boví marinat que es rosteixen a la graella) i que freqüentava a les parades de Lima. El cor és una carn fibrosa i dura que necessita una cocció especial per no resultar inempassable i un marinat de llimona per domesticar-la. No fa geire vaig reviure el record de l’anticucho gràcies a una recreació genial que en fa Víctor Gutiérrez al seu restaurant de Salamanca. A Veneçuela, és impossible no menjar una arepa farcida i si un està una mica més introduït en els costums locals ha de tastar les boníssims hallacas que, com abans va passar a Cuba amb els tamales, es troben en aquests moments a punt de desaparèixer. Cosa que resulta especialment inacceptable quan es tracta, a més, de menjars relacionats amb les festivitats nadalenques.
Llegeixo que menjar al carrer s’ha posat de moda a Europa quan realment mai ha deixat de ser-ne. Pel que fa a mi, mai he tingut inconvenient a picar de les parades de carrer que ofereixen garanties. A qui no li ha vingut de gust menjar un bon tros de pizza a Roma o a Nàpols? O fer el moviment de coll de les foques per emportar-se a la boca un areng cru sencer i veritable en una de tantes furgonetes delicatessen d’Amsterdam. He perseguit més d’una vegada els currywurst de Berlín, i a Praga les monumentals klobasy que serveixen al Tipsport Arena en els partits d’hoquei gel de l’Sparta. Els gyros a Atenes, els kebap a Istanbul, el kokoreç (intestins de xai fregits), les broquetes de musclos empanats (midye tava), la pakora índia (verdura fregida). Menjar al carrer resulta socorregut quan el que t’ofereixen és desitjable i diferent. Això, sí, com passa en alguns restaurants, convé estar molt atent al producte.
En aquest estat d’atenció permanent em trobava la primera vegada que vaig trepitjar la Plaça de Jamaa el-Fna, a Marràqueix. S’apagaven els llums del ia entre el tràfec dels que instal·laven les cuines ambulants. Dirigia la mirada a les viandes, mentre intentava evitar objectes voladors no identificats disposats a acostar-se o entaular conversa sobre els assumptes més pelegrins. Qualsevol que hi hagi estat sabrà a què em refereixo. Si no és així, però han visitat altres llocs del Magrib, també, perquè en tots passa el mateix i la quantitat de pesats per metre quadrat supera qualsevol previsió.
A Jamaa el-Fna hi ha diverses parades: quan un s’ha fet amb la plaça ja sap on serveixen les millors broquetes de xai, el millor tajine, les salsitxes (merguez) menys agressives per a l’organisme, la chermoula menys picant, el khobz (pa) acabat de fer més cruixent o les albergínies fregides menys greixoses. Jamaa el-Fna, a la seva manera, és una escola de la cuina de carrer.
Però la veritable universitat és a Àsia. Als mercats de Penang, Malàisia, amb les diferents varietats d’arrossos (nasi goreng), els fideus (me hoon) amb porc, i aquesta sopa picant que anomenen laksa, capaç d’elevar l’ànim a qualsevol esperit decaigut. A Hong Kong, on, barrejats entre les parades, un pot trobar també taules i cadires per fer parades en alguns dels millors restaurants de peix i marisc que he tingut l’ocasió de gaudir a la meva vida. Als mercats de carrers de Beirut, els souks, on qualsevol pot aturar-se a menjar el gran repertori libanès, taboulès, verdures que desperten els sentits, xai rostit, etcètera. O a Singapur, on algun dia em vaig despertar de la placidesa de les ginebres amb granadina pensant en Paul Morand, quan deia allò que un anglès sap convertir un sopar en la cerimònia més avorrida i indigesta del món. I, per doctorar-me a la universitat del carrer, em vaig llançar als hawkers a la recerca del deliciós cranc amb xili i el satay, els trossos de carn marinats en cúrcuma que rosteixen a la graella enfilats en una punxa de bambú sobre unes brases de carbó.
