El vi
Glatim Trepat 2022
Als voltants de Montblanc, capital de la D.O. Conca de Barberà, s’elaboren vins blancs amb la varietat Parellada i rosats, negres i escumosos amb Trepat. Tot i que hi ha altresvarietats autoritzades, aquestes 2 (una blanca i l’altra negra) són o haurien de ser el referent de la zona.
El Trepat és una varietat lleugera de color, baixa graduació alcohòlica i amb una personalitat molt marcada; on les espècies, acompanyades de fruita, li donen un estil particular. Comercialment, potser no és molt atractiva, però combinada amb Syrah, Garnatxa o Merlot, es complementa amb estructura, color i més fruita; cosa que la fa més atractiva.
Tot i així, hi ha elaboradors que busquen el màxim potencial d’aquesta varietat. Glatim 2022 és una mostra clara d’on pot arribar un Trepat Ben treballat. La Clau són les Vinyes de 80 anys amb molt rendiment, la qual cosa fa que guanyin concentració tant de color com de textura. Si hi afegim un pas per bota de roure francès aconseguirem més complexitat, una textura més sedosa i un pas per boca molt agradable i persistent. Això no ho podem trobar en un trepat jove elaborat de la manera tradicional.
