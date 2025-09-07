Sabors
Vacances
Ara que la majoria de persones que fan vacances van acabant-les sembla que la rutina ens condueix un altre cop a una certa normalitat. Cosa que també va bé.
Perquè deixar la feina per uns dies de vegades funciona, però sovint acaba sent més estressant que relaxant.
Encara ric del dia que un amic que sempre em regala frases per la reflexió em va fer la foto de la seva arribada a l’aeroport del dia d’agost que va dur-hi el seu fill que marxava a estudiar mig any a Hong Kong. Es va quedar esglaiat de trobar tantes cares que no reien de molts que havien de volar. I no era per la por als avions, era per quadrar horaris i arribar a l’hora a un presumpte ‘El Dorado’. Perquè no és que no existeixi sinó que aquell destí acaba estant massa ple de persones, massificat, cosa que fa que en lloc de trobar la pau, acabi sent un festival dels nervis.
Això sí, un any més es reafirma la tendència de fa temps. Casa nostra està canviant a marxes forçades. El turisme de sol i platja associat a paella, sangria i preus baixos no és que estigui caient, està mort i enterrat.
Allò que ens va fer famosos i que va fer que fóssim un destí de primer ordre per als grans ‘tour operadors’ avui està passant a costes d’altres països. Països propers com Croàcia, Albània i veïns seus s’estan enduent una bona part del pastís. També d’altres molt més llunyans, amb els seus paquets amb pulsereta de tot inclòs tipus República Dominicana o Mèxic, que acumulen un munt de visites i reserves.
I el nostre país? Doncs intentant surfejar un doble embat, la pujada dels preus i la falta de persones que es vulguin dedicar a l’hostaleria, que si durant l’any és ressenyable, quan arriben les temporades altes en zones turístiques, aquesta mancança encara és més alarmant.
Basant-nos en les circumstàncies actuals i en allò que sembla que vindrà, la fórmula d’oferir turisme a preus baixos ha caducat. El camí és la qualitat perquè les costes, les muntanyes i els boscos els tenim, però com també els tenen a tants d’altres indrets.
Que Catalunya sigui Regió Mundial de la Gastronomia ha de ser un impuls per al nostre país. Perquè la qualitat no ha de ser entesa només com a luxe i prou. Pot arribar també des de l’autenticitat, des de la tipicitat, des de les coses úniques, però sobretot sempre ha de venir pensada des de la veritat perquè funcioni.
Per cert, des de fa anys tinc un arxiu al mòbil on vaig apuntant establiments que tinc pendent visitar, o bé de suggeriments que em fan coneguts o bé de persones del lloc. Passava per la Seu d’Urgell i un amic nostre que hi viu i que hi entén de les coses de menjar ens va dir que ell anava a un poble del costat, a Montferrer, direcció Organyà. A una benzinera a peu de carretera, allà mateix hi ha el restaurant eSpora. Esmorzars i menús.
Ho explico perquè em sembla significatiu i remarcable trobar llocs on es menja bé a través d’un menú del dia, una fórmula avui cada cop més desterrada, però que quan aterres en un que val la pena, cal felicitar-los. És el cas de l’eSpora on vaig menjar molt bé per dos rals (per sort, les normes també tenen excepcions).
