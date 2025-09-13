Solucions a la cuina
Amanida Waldorf
Trinxem finament la branqueta d’api. Tallem en juliana l’enciam.Trinxem la col lombarda. Barregem el suc de taronja , llimona, crema de llet, mostassa i sal. Deixem reposar 30 minuts a la nevera. Afegir porro i julivert trinxat. Barregem la pastanaga, poma, api, enciam, i col amb la salsa. Una pastanaga ratllada, 1/4 de poma tallada daus, una branqueta d’api, tres fulles d’enciam, 100 g de col lombarda
Salsa: tres cullerades de crema de llet, suc de mitja taronja i llimona, sal i una cullerada de mostassa
