Grandes añadas 2013 Rosat

Bodegas Hacienda López de Haro elabora grans vins a La Rioja a preus molt competitius. Aquest «Grandes Añadas» rosat és una excepció, tant pel seu nivell alt de qualitat com pel preu, que en un rosat no se sol valorar. Es presenta com a rosat, però res més lluny del record que solem tenir d’aquest tipus de vins: informals, afruitats, frescos, fàcils…
Després d’una criança de 4 anys en bota nova de roure francès i 8 més afinant-se a l’ampolla, aconsegueixen un vi excepcional, únic. Una altra dimensió en el món dels vins rosats: complexitat, persistència, profunditat… de tot i molt.
Curiosament, i queda molt clar quan el tastes, comença amb unes notes fines i delicades però, això sí, amb una textura ferma i sedosa. A mesura que es va oxigenant a la copa i va pujant la temperatura, apareixen notes més complexes i sobretot molt expressives. S’obre un nou món de sensacions, totes molt agradables, on a part de trobar records de fruita madura i espècies dolces com la vainilla, té una persistència exclusiva dels grans vins.
Un vi extraordinari que necessita temps i atenció per gaudir de tot el seu potencial. Robert Parker, una de les persones més influents en el món del vi, el va considerar el millor rosat del món d’aquest any 2025.
