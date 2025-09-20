Sabors
Molt fet, molt per fer!
Tinc germans i molts cosins. Una sort que de petit feia que les cases familiars estiguessin plenes. Sempre ho he considerat una sort, tant per les relacions que hi he establert com per la multitud d’aprenentatges laterals que la família t’aporta. Són molts coneixements que integres com a persona a través de la convivència, de l’observació, de la paciència i de la comprensió sovint i dels riures sobretot. N’hi ha de moltes edats, però de la mateixa només n’he tingut una, la Montse. Els dos vam néixer el 1975. Segur que els dos vam generar molta alegria a casa nostra quan vam arribar. Però l’atzar va decidir que ella nasqués amb la síndrome de Down.
La recordo de petita perquè malauradament va morir quan érem adolescents. M’ha vingut al cap i se m’ha fet molt present la seva cara somrient a una foto després d’arribar d’un sopar, el de la presentació de la residència d’Ampans per a persones amb discapacitat intel·lectual La Parada.
L’acte, conduït per la Sílvia Cóppulo va encetar-lo ella explicant que la salut era l’equilibri necessari entre tres parts, la física, la psíquica i la social, segons diu l’OMS.
I és just aquesta part social la que ahir es va posar de manifest en el sopar que el Rotary Club de Manresa-Bages va organitzar.
Usuaris d’Ampans, amb les pinzellades de poesia del Manel Martínez o els quadres que integrants de l’Art de Viure van pintar acompanyant l’artista Quim Moya són mostres clares d’un dels objectius d’Ampans, impulsar projectes de vida.
La Parada serà precisament un centre de vida on passaran moltes històries boniques. I és aquí on torno a la Montse. Penso que trenta i escaig anys més tard les coses han canviat molt. Per sort, moltes a millor. I aquí és on visualitzo com de bé hagués estat ella gaudint d’unes instal·lacions tan magnífiques com les d’aquesta residència, tant per les habitacions com pel centre de dia.
Ah! El Toni Espinal, ‘alma mater’ imprescindible de tota aquesta història va definir l’espai com un paisatge, com natura, com un bosc en lloc de com un edifici aquest projecte concebut per RCR Arquitectes, uns creadors d’espais que aportaran un punt més d’interès per a visitar Manresa, tal com suggeria l’alcalde Marc Aloy.
I aquí em saltaré una de les meves normes a l’hora d’escriure. No acostumo a parlar de restaurants del Bages per un tema de pulcritud espiritual meva. Hi tinc molt bons amics i no seria objectiu en absolut.
Però avui sí que parlaré d’un restaurant manresà. Justament del que s’ha concebut en aquesta residència i que afegint-me a les paraules del Toni Espinal, cal que el visitin tant com puguin perquè també serà una manera de col·laborar a tota aquesta gran obra que Ampans està duent a terme.
Tal com ell va recordar, fa seixanta anys, deu famílies fundadores es van atorgar la responsabilitat de millorar les vides de molts que estaven atesos precàriament i que a través dels camins creats per Ampans avui tenen oportunitats dignes per a créixer com a persones.
Per cert, el restaurant es dirà Divers i segur que a la Montse li hagués encantat menjar-hi.
A modus d’homenatge a aquest compromís, citaré quatre línies d’un dels poemes de Miquel Martí i Pol que va recitar el poeta Manel Martínez.
Diré la pau des de la meva altura
d’home senzill, amb dubtes i mancances;
diré la pau per dir-vos a vosaltres;
diré la pau per dir com us estimo.
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- Ampans mostra el seu vaixell insígnia, la residència La Parada, durant un sopar solidari
- La multireincident de Manresa entrarà demà a presó després d'una condemna judicial
- Escapada ràpida a un dels pobles més bonics del Pirineu
- El director del Guillem Catà agraeix en una carta el suport per aturar el desnonament d'un alumne del centre
- Així és el nou edifici sigular d'Ampans
- A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç