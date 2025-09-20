Gastronomia
Plats sofisticats que en el passat servien per matar la gana: nyoqui a Itàlia i «knödel» a Alemanya
Tots dos busquen la lleugeresa i la contundència, però formen part de la mateixa necessitat ancestral de convertir la farina i la patata en consol per mitigar la fam
Luis M. Alonso
En una Europa amb una altra classe de divisions, les fronteres gastronòmiques continuen significant coses. De vegades els plats parlen entre ells mentre les banderes discuteixen. És una altra mena de diplomàcia, la de la cuina, on la tradició culinària resisteix en territoris veïns i compartits. Es fon i s’adapta a les circumstàncies; altres vegades hi ha una baralla no sempre sorda per l’origen de les velles receptes que guarden una explicació subtil de la diferència en la manera com s’elaboren. És el cas, per exemple, dels gnocchi (pronunciï’s nyoqui) i dels knödel (pronunciï’s com es pugui), dues ànimes de midó que formen part de la mateixa frontera comestible que separa Itàlia dels països germànics. Dues interpretacions d’una mateixa necessitat ancestral, convertir la farina i la patata en consol per mitigar la gana. Representen la prova que a la geografia movedissa d’Europa Central, on els Alps no són només una cadena muntanyosa sinó també una línia tènue que divideix costums, dialectes i formes de veure el món, hi ha aliments que semblen creuar les fronteres culturals amb la facilitat amb la qual llisca qualsevol rierol.
Nyoqui i knödel són fills legítims de la pobresa, de la cuina pagesa que va aprendre a sublimar el que és escàs. Però, com passa amb tot a Europa, també ells han estat modelats per la història, per les guerres, els imperis i els matrimonis de conveniència entre regnes. No sorprèn que es puguin trobar versions de tots dos -o alguna cosa entre mig- al Tirol, Südtirol per a uns, Alto Adige per a uns altres, on les cases llueixen geranis als balcons, es parla un alemany xopat d’italianismes, i la mantega competeix amb l’oli d’oliva.
Els nyoquis, quan estan ben cuinats, mostren una apreciable delicadesa i tendresa. A Itàlia eren costum els dijous, com dicta la superstició romana, per fer suportable el divendres de vigília. Patata, farina, de vegades ou. Els més esvelts s’elaboren prescindint fins i tot de l’ou, per aconseguir una textura gairebé etèria que es desfà entre les dents. Se serveixen amb mantega i sàlvia, amb ragú, o al Piemont, amb formatge fos i tòfona. Són plat d’àvies, però també de trattoria refinada. S’adapten a qualsevol rampell; l’altre dia en vaig menjar en un restaurant italià amb una salsa arrabbiatta i això em va fer pensar en la seva versatilitat i el suposat interès per als lectors de descriure’n el context.
Els knödel, en canvi, venen del món centreeuropeu, on els hiverns són llargs i fins i tot el bigoti necessita abric. Són boles denses, fermes, que exigeixen ganivet. Aquí el pa sol ser protagonista, acompanyat de vegades de farina, patata o sèmola. Es couen al vapor o en aigua, se serveixen amb carns de caça, amb col i salses espesses, com passa a Txèquia amb els esponjosos, saciants i omnipresents knêdikly, una de les variants. N’hi ha versions dolces, amb prunes o albercocs, com si la mateixa estructura de midó necessités de vegades endolcir-se per no sucumbir a la gravetat.
Si els nyoquis signifiquen el solc suau de la península itàlica, els knödel encarnen la solidesa del Danubi que va plasmar Magris al llibre més bonic que s’ha escrit sobre la seva història cultural. L’un flota, l’altre s’ancora. Però tots dos responen al mateix impuls de transformar allò bàsic en una cosa que ens lligui a la terra i aixequi l’ànim. Hi ha, a més, un factor profundament europeu en aquesta dualitat. La mateixa patata que va arribar del Nou Món va ser interpretada de manera diferent segons les necessitats, els climes i els símbols. Els nyoquis busquen la lleugeresa, fins i tot en la precarietat; els knödel, la contundència de qui necessita resistir el fred i les guerres. Senzillament, la frontera es dibuixa al plat.
A Bolzano, etapa d’un viatge que em portaria d’un Tirol a un altre fins a l’austríaca Innsbruck creuant el Brennero quan encara no s’havien esborrat del tot les últimes taques de neu a les muntanyes, les cartes dels restaurants i les tavernes ofereixen caneder-li en italià, knödel o semmelknödel en alemany. A Merano, una mica més al nord, serveixen les boles de pa en el brou espès d’un bol al costat d’uns daus de speck (pernil) i una copa del lagrein local. Es tracta d’un esmorzar a cavall entre dos mons i dos temperaments. A la nit, si algú s’entesta a insistir amb el midó pot trobar fàcilment la versió italiana, a qualsevol costat, un plat de nuoquis amb burro (mantega) de sàlvia. O acompanyat d’una crema de gorgonzola.
Podríem explicar molts més casos que el dels nyoquis i els knödel que resisteixen a les fronteres sense ser neutralitzats per elles. Són fruit del continu contacte a l’Europa real, que sosté una unitat amb matisos a les taules per sobre dels tractats i de les diferències tantes vegades plasmades per l’oportunisme polític del moment.
