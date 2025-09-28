Solucions a la cuina
Amanida de mongetes de Viladordis amb bacallà
Olivada: triturem tots els ingredients a la batedora, fins a quedar una pasta fina. Vinagreta: barregem tots els ingredients. Escaldem el tomàquet, el pelem i tallem a daus i amanim amb la vinagreta. Reservem. Bullim les mongetes a la manera tradicional. Posem la llet en una cassola junt amb el bacallà. Quan comenci a bullir, el tapem i deixem en infusió 5 minuts. Colem i reservem. Saltegem els bolets en un xic d’oli, sal, i pebre. Disposem en una safata les amanides, a sobre les mongetes, els bolets, els daus de tomàquet i el bacallà laminat. Decorem pel voltant amb unes torradetes amb olivada per sobre.
500 grams de mongetes, 250 grams de bacallà remullat (morro), 250 cc de llet, 2 tomàquets madurs i forts, 100 grams de bolets, amanides variades. Vinagreta: 200 cc d’oli, 2 cullerades de vinagre de Xerès, 1 cullerada de mostassa a l’antiga, mitja cullerada de pebre vermell dolç, 2 cullerades de ceba trinxada, sal, pebre i cebollí trinxat. Olivada: 100 grams d’olives negres d’Aragó sense pinyol, 2 anxoves, 100 cc d’oli, 1 gra d’all, 1 cullerada de mel més vinagre i pebre i sal
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Un gos cau per un barranc mentre feia una ruta amb el seu amo a Monistrol
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses catalanes
- Jordi González: 'Després d’aquesta malaltia que gairebé acaba amb mi si faig alguna cosa és perquè em surt del cor