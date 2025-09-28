Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Amanida de mongetes de Viladordis amb bacallà

Dolors Gómez

Olivada: triturem tots els ingredients a la batedora, fins a quedar una pasta fina. Vinagreta: barregem tots els ingredients. Escaldem el tomàquet, el pelem i tallem a daus i amanim amb la vinagreta. Reservem. Bullim les mongetes a la manera tradicional. Posem la llet en una cassola junt amb el bacallà. Quan comenci a bullir, el tapem i deixem en infusió 5 minuts. Colem i reservem. Saltegem els bolets en un xic d’oli, sal, i pebre. Disposem en una safata les amanides, a sobre les mongetes, els bolets, els daus de tomàquet i el bacallà laminat. Decorem pel voltant amb unes torradetes amb olivada per sobre.

500 grams de mongetes, 250 grams de bacallà remullat (morro), 250 cc de llet, 2 tomàquets madurs i forts, 100 grams de bolets, amanides variades. Vinagreta: 200 cc d’oli, 2 cullerades de vinagre de Xerès, 1 cullerada de mostassa a l’antiga, mitja cullerada de pebre vermell dolç, 2 cullerades de ceba trinxada, sal, pebre i cebollí trinxat. Olivada: 100 grams d’olives negres d’Aragó sense pinyol, 2 anxoves, 100 cc d’oli, 1 gra d’all, 1 cullerada de mel més vinagre i pebre i sal

