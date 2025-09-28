Gastronomia
La cuina de l’infern de Mary Mallon
Anthony Bourdain va indagar en la tràgica vida d’una immigrant a Nova York, confinada perpètuament per propagar el tifus i convertida en boc expiatori d’un precari sistema de salut
Luis M. Alonso
El desaparegut Anthony Bourdain va ser millor escriptor que cuiner. Els que hagin llegit Confesiones de un chef i visitat, a més, el restaurant novaiorquès Les Halles, ho poden testificar. L’experiència com a cuiner li va servir, però, per retratar la cuina com si fos un territori salvatge, poblat per nòmades, supervivents i exiliats de totes les derrotes. La història, per tant, de Mary Mallon, entre vapors i ganivets, forma part per a ell d’aquell lumpen culinari que sosté la gana de les ciutats sense aspirar a l’aplaudiment.
Abans de dedicar-se de ple als viatges culinaris a la televisió i convertir-se en un famós divulgador, Bourdain tenia l’alta cuina i el seu pretès glamour per un decorat; el que el fascinava era el caos al darrere de les bambolines, el tall perillós de l’ofici, la germandat feta a base de cicatrius i nits interminables. El foc i els ganivets per sobre de la resta de les coses. Es va esforçar a explicar aquesta mena de veritat com ningú. Ara s’estan preguntant qui va ser Mary Mallon, objecte de la curiositat de Bourdain, i de la qual ara l’editorial Gatopardo publica traduït al castellà el llibre que el mateix Bourdain va escriure sobre ella a principis de segle.
En la història de la gastronomia hi ha noms que brillen per l’enginy i altres que ressonen per la fatalitat. Mary Mallon, la immigrant irlandesa que el temps va rebatejar com a Typhoid Mary, pertany a aquesta última categoria. Va arribar a Nova York a finals del segle XIX, quan la ciutat era un formiguer de misèries i oportunitats, i va trobar feina per cuinar, que era el millor que sabia fer. El seu destí semblava assegurat a les cuines de les cases acabalades, on es distingia per la fermesa del seu caràcter i la correcció dels seus guisats. Però cada plat seu portava amagada una sentència: Mary era portadora asimptomàtica de la febre tifoide, que llavors es cobrava milers de vides.
Expliquen que els seus pastissos de préssec i gelats casolans es van convertir en vehicles de contagi i que una família rere l’altra queia malalta després d’haver-se llepat els dits amb les seves postres, fins que els metges, seguint el rastre de la malaltia, hi van arribar. Va ser arrestada i confinada en un illot fora de la Gran Poma, North Brother Island, i més tard alliberada sota promesa de no tornar a cuinar. Però la necessitat, de vegades aliada de la tragèdia, la va empènyer de nou als fogons, sota un nom fals. Va tornar a propagar la malaltia i finalment va ser condemnada a l’aïllament perpetu. Va passar vint-i-tres anys sola, convertida en boc expiatori d’una societat que preferia una cara a la qual assenyalar abans que reconèixer la precarietat dels seus sistemes sanitaris.
Mary Mallon encarna una figura gairebé literària, la d’una dona dura, d’origen humil, que només sabia guanyar-se el pa cuinant, encara que això portés la desgràcia. La tragèdia de la seva vida és també la tragèdia de la cuina com a ofici invisible, esgotador i ple de riscos. Bourdain hi va veure, més que una criminal, una víctima del sistema. Com ell mateix explica a la seva commovedora història, va visitar la làpida de Mallon per retre-li un últim homenatge i va furgar al seu voltant per tal d’enterrar a prop de la seva base el primer ganivet de xef que va comprar, un vell Sabatier d’acer inoxidable d’alt carboni amb empunyadura de fusta polida. Tot seguit, el va cobrir amb l’herba. «Un obsequi. D’un cuiner a un altre», remata a l’epíleg.
No sempre és plaer quan parlem de menjar. El simple fet de no tenir-ne implica gana i patiment. O, com en el cas de Mary Mallon, contagi i mort. Ho sabia Brillat-Savarin quan va escriure «som el que mengem», encara que en aquell moment no va imaginar que el que mengem també ens pugui destruir. Bourdain, que podia haver donat un personatge a Mallon en les seves Confesiones de un chef, va trobar a la mateixa cruesa la bellesa de la cuina: el seu caràcter perillós, la seva intensitat vital, la manera com un àpat, com una vida, pot ser brutal i meravellós alhora. Potser el veritable banquet és acceptar aquesta contradicció; entre l’èpica dels fogons i el revers de la seva misèria se serveix la gastronomia com a metàfora total de la condició humana.
El popular escriptor i divulgador gastronòmic encara estava lluny de trobar el seu destí tràgic, però ja era un fi rastrejador del fatalisme. Es va treure la vida a França el 2018. Al pròleg de El curioso caso de Mary Mallon, escriu: «Mary va aprendre l’ofici amb el temps, com la majoria de nosaltres. Va observar, va esperar, va pujar a poc a poc, des de baix. Va repetir les mateixes tasques una vegada i una altra. Quan es fa malbé un bon cuiner, un cuiner orgullós, passa una cosa terrible, és una catàstrofe. Aleshores l’orgull i la capacitat es tornen en amargor i deixadesa. Aleshores les forces externes trastoquen el desig de brodar la teva feina i et roben el plaer de fer-ho. És una cosa horrible. És espantós quan et passa a tu». Això va ser el que li va passar a la nostra cuinera portadora de tifus. Una història trista i fascinant que li va servir a Bourdain per aprofundir en el costat més fosc de l’ofici.
