El vi
Zimi 2024
Aquest vi escumós de qualitat, elaborat pel Celler Mond Obert al Mas de Sant Iscle i emparat per la D.O. Pla de Bages, és una mostra de la modernització dels vins de la zona. Hi conviuen blancs, rosats, negres, generosos i cada vegada més, escumosos.
Zimi és un vi elaborat amb Picapoll blanc, Picapoll negre i Sumoll pel mètode ancestral, on el most comença a fermentar en un dipòsit d’acer inoxidable amb control de temperatura i, abans que acabi la fermentació, s’embotella i els sucres que queden per transformar-se en alcohol produeixen el gas carbònic, que queda dins l’ampolla. Així aconseguim un vi escumós.
La particularitat d’aquests tipus de vi és, sobretot, la seva textura lleugera i sedosa alhora que fresca i elegant, mantenint les aromes pròpies del raïm. Aquests escumosos poden ser blancs o rosats i, actualment, es troben ja sota el control de qualitat de la denominació d’origen a l’igual que els escumosos elaborats pel mètode tradicional, els caves.
Cada vegada hi ha més elaboradors que aposten per aquests tipus de vi, tot i que es necessita més precisió per aconseguir un resultat satisfactori.
Per la seva lleugeresa i frescor, són ideals per prendre en aperitius i primers plats.
