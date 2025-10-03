De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
Hamburgueses de vedella de km.0, vi de la DO Pla de Bages, cerveses artesanes i música en viu defineixen Rock’n’raola
Entrar al Rock’n’raola és com traspassar una frontera del temps invisible: de la tranquil·litat d’una carretera poc transitada de la urbanització del Calvet, a Sant Salvador de Guardiola, a un bar que vibra amb l’ànima del rock dels 60. Un estany artificial amb peixos i granotes és la primera sorpresa que t’hi trobes. La segona, un Elvis Presley a mida real que, amb el seu posat etern, et mira amb complicitat. A partir d’aquí, pots escollir entre fer el vermut en una zona chill out de sofàs, o bé sopar en un espai més recollit a tocar de la gran protagonista de l’espai: la food truck metàl·lica d’aire americà que ho va començar tot.
Era l’any 2016 quan el manresà Aleix Crusellas i la seva parella, la barcelonina María del Mar Alarcón, van decidir llançar-se de cap al món de la restauració. L’Aleix venia del sector de l’electrònica. La María l’empenyia a visitar fires i concerts els caps de setmana… I un dia, després de fer una hora de cua per aconseguir una hamburguesa en un festival, ell va pensar: «Jo això ho podria fer millor». Dit i fet: es va apuntar a la Joviat per aprendre cuina, i plegats van començar a donar forma al seu propi projecte.
La seva food truck no és qualsevol caravana: es tracta d’una Airstream decorada amb ràdios antigues, una guitarra i batejada com Rock’n’raola. El nom té història: «Raola» és un terme antic per designar una mena d’hamburguesa plana de carn o peix picat. Avui gairebé ningú no l’utilitza, «tret d’algun local de Palamós i les Balears» matisa l’Aleix, però la parella el va rescatar per fer-lo dialogar amb la seva altra passió, el rock’n’roll.
Ja fa gairebé una dècada que recorren fires i festivals -del Rec.0 d’Igualada a trobades de tot tipus-, carregant amb il·lusió i també amb els cops durs d’un sector ple d’incerteses. «Hi ha hagut dies que hem marxat amb la caixa buida, però amb una llibreta plena de contactes», recorda l’Aleix. El que sempre els ha acompanyat és l’aposta pel producte local: la vedella és 100% ecològica i del Bages; el pa rústic arriba del Vallès. Per beure, vins de la DO Pla de Bages (que també utilitzen per cuinar la ceba), cerveses artesanes de La Pirata, amb estils que van de la weissbier alemanya a les IPA més intenses i cafè de la torrefacció Busquets, on havia treballat la María. Ella s’encarrega del vermut i els còctels d’autor. Ell, de la graella.
El tàndem fa anys que buscava un lloc on celebrar esdeveniments amb la seva cuina. A Sant Salvador de Guardiola hi van trobar la solució. On abans hi havia un bosc d’oliveres, ara hi ha un jardí amb taules fetes amb troncs d’arbres del poble que van haver de tallar per una plaga de fongs. L’Aleix, manetes de mena, els va recuperar i transformar en mobiliari. De fet, durant dos anys i mig va dissenyar i construir cada detall de l’espai, annex al seu domicili.
El 20 d’abril del 2024 van obrir oficialment les portes del bar. La temporada arrenca a la primavera, quan les pluges ho permeten, i s’allarga fins a finals de novembre. Tot depèn del temps i per això l’horari d’obertura dels caps de setmana i les activitats s’anuncien sempre a través de les seves xarxes socials (@rocknraola) i Google Maps. Són precisament aquestes plataformes les que els han portat un públic inesperat: «Ens ve més gent de fora que del Bages» explica la María. De la comarca, a banda del menjar, també compten amb la banda sonora. Artistes locals de rock, blues i soul posen la cirereta a un espai que és vintage i canalla a parts iguals.
