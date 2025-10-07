Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

On es fa el millor croissant de l’Estat? Aquesta pastisseria de Barcelona guanya el títol per quarta vegada

Una seixantena de fleques de deu províncies diferents han participat en la 18a edició del concurs

Croissants presentats al concurs del millor croissant de l’Estat

Croissants presentats al concurs del millor croissant de l’Estat / Oriol Escudé

Oriol Escudé (ACN)

Barcelona

La pastisseria Canal de Barcelona ha guanyat la 18a edició del concurs al millor croissant de mantega artesà de l’Estat per quarta vegada. La fleca, amb Toni Vera al capdavant, ja s’havia endut el premi el 2016, el 2019 i el 2022. Vera ha explicat en recollir el guardó que ha presentat el croissant "de sempre” i que la clau del seu èxit és l’ús de productes de primera qualitat.

A la competició, organitzada pel Gremi de Pastissers de Barcelona, hi han participat una seixantena de forns de deu províncies diferents. Entre els membres del jurat hi havia Andreu Sayó, de la pastisseria Brunells i guanyador de l'anterior edició; Oriol Castro, del restaurant Disfrutar; i Jon García, de Jon Cake.

TEMES

Tracking Pixel Contents