On menjar al carrer per la Fira Mediterrània de Manresa
Patates, entrepans, pizzes, creps... i una desena de propostes gastronòmiques més per picar entre espectacle i espectacle
Manresa torna a fer olor de festa —i de cuina. Del 9 al 12 d’octubre, la Fira Mediterrània recupera el carrer com a escenari, però també com a menjador itinerant. Entre música, dansa i teatre, el públic podrà descobrir que la cultura popular també es menja. Des d’entrepans de Tender Pork, creps amb més de quaranta sabors diferents fins a plats vegetarians i opcions per a celíacs. Aquestes són les propostes gastronòmiques que esperen la teva mossegada entre actuació i actuació.
Plaça Sant Domènec
A la plaça Sant Domènec, batejada aquest cap de setmana com la plaça de la Fira, s’hi serveix molt més que espectacles. Hi trobem propostes tan variades com Te quiero un huevo, que eleva el binomi patata-ou a categoria d’art popular amb patates naturals de cinquena gamma, fregides en un minut; o Productes Casamitjana, especialitzats en les carns de vedella, porc i pollastre, cuites a baixa temperatura en forns de llenya d’alzina artesanals. Entre les seves recomanacions: l’entrepà Sweet Beef i, particularment, el Tender Pork.
Els amants de les creps tenen cita obligada amb Creperia La Moderna, pionera a la Mediterrània i veterana de fires arreu del país. Amb més de quaranta especialitats, la seva carta és un catàleg de temptacions: des dels clàssics de formatge i pernil dolç fins a combinacions com Roquefort amb pernil i nous, tres formatges amb bacó o xocolata negra amb melmelada de taronja.
I per a qui busca opcions més verdes, La Salivera reivindica la cuina vegetariana, ecològica i de proximitat amb plats de temporada i aperitius lleugers.
Pati del Casino
Pocs metres més enllà, el Pati del Casino acull la Taverna de la Fira, punt de trobada diürn i escenari musical quan cau el vespre. En aquest espai, les propostes gastronòmiques s’obren al món: el Panzer8 Pizza Truck presenta la seva «pinsa romana», un clàssic italià reinterpretat, de forma ovalada, cruixent per fora i tendre per dins; Les Creps Bretones aporten l’accent britànic-i l’empatia amb els intolerants-: «galettes» de fajol salades, creps dolces de blat, opcions per a vegetarians i vegans, intolerants a la lactosa i certificat de l’Associació de Celíacs.
També hi és Tximeleta, amb entrepans variats com el de botifarra de pagès rostida o el de roast beef i tapes per compartir o poke bowls, pels paladars més saludables. I, per tancar amb un toc més clàssic, Food Truck Woody serveix hamburgueses de vedella de Girona i patates tallades a mà: una aposta senzilla i de proximitat.
Passeig Pere III
El recorregut gastronòmic es completa al FiraPasseig, al Passeig Pere III, on empreses i entitats comparteixen espai amb la bona olor d’El forn de la patata. La Sílvia i l’Abel ofereixen patates al forn elaborades amb receptes casolanes.
I si vols seure...
Quan les cames demanen pausa, la Mediterrània també ofereix taula i estovalles. Restaurants com el Kursaal, Laida, El Traster, La Pineda, Las Vegas, El Manel, Canonge i el Glaç són algunes de les opcions de la zona per gaudir d’un àpat llarg abans del següent espectacle.
