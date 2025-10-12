Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Coca de bolets amb mousse de foie

Coca de bolets amb foie

Coca de bolets amb foie / Arxiu particular

Dolors Gómez

Dolors Gómez

Ingredients: ½ kg de pasta de full, 300 g bolets frescos, 50 g formatge emental ratllat, 100 g mousse de foie i 1 ou.

Preparació: estenem la pasta de full i fem dues bandes molt primes, les punxem i pintem amb ou. Introduïm al forn a 200º fins que quedin daurades. Saltegem els bolets tallats petits amb oli, sal i pebre. Els barregem amb el formatge emental. Deixem refredar. I ho posem per sobre de les bandes de full ben estès. Per sobre làmines de foie prim i s’introdueix al forn , just fins a fondre’s un xic. Servir immediatament.

