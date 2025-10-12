El vi
Solpost Carinyena 2022
La D.O. Montsant, situada al Priorat, és relativament jove (des de 2001). L’objectiu dels elaboradors és mostrar la identitat de les varietats tradicionals (Garnatxes, Carinyena i Macabeu) i el seu microclima. El Celler Sant Rafel és un exemple clar on les característiques organolèptiques dels seus vins mostren l’entorn de la vinya i, amb una elaboració acurada on hi ha poca intervenció al celler, marquen la puresa i la identitat dels seus monovarietals. Aquesta Carinyena fina, elegant i amb personalitat, es desmarca de la rostissitat de les que es trobaven al mercat fa uns anys. La clau d’aquesta qualitat i refinament és a la vinya: lloc adequat on plantar els ceps, la seva edat (com més vells millor) i veremar en el moment adequat. La seva intensitat de color, aromes de fruita negra amb un fons de mineralitat (aportat pel sauló), amb una textura sedosa i ferma i un final persistent i elegant, marquen un camí a seguir per aconseguir grans vins al Montsant. Aquest celler, al capdavant de la recerca de l’autenticitat de la zona, també elabora una Garnatxa negra i una de blanca excepcionals.
DOC: D.O. Montsant Preu: 29 €
