El vi
Pandemonium 2020
El grup VINTAE elabora a diferents llocs d’Espanya (Rioja, Ribera de Duero, Toro, Navarra...).
S’han especialitzat a buscar autenticitat i diversitat amb una qualitat-preu excel·lent. Contínuament estan buscant nous reptes i avui en presentem un de molt especial.
Pandemonium 2020 és un vi escumós elaborat pel mètode tradicional, igual que el Cava, però en aquest cas a la zona més alta de La Rioja i amb un terrer similar al de la Champagne.
La particularitat d’aquest escumós és que ha estat elaborat amb Garnatxa negra com a vi blanc de negres. És a dir, amb un premsat ràpid del raïm i separació immediata de les pells per evitar donar color al vi. Té una intensitat aromàtica alta i és molt expressiu, amb una agradable textura en boca, cremós, suau i amb una acidesa vibrant ben integrada. El final és molt persistent, on els records de fruita madura refrescada per l’acidesa sónexcepcionals. Realment sorprenent.
Amb una criança de gairebé quatre anys, ha guanyat elegància i complexitat sense perdre frescor.
DOC: La Rioja Preu: 48 €
