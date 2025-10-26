Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El vi

Falçó 2024 / Arxiu particular

La varietat de raïm negre més atractiva, comercialment parlant, és la Garnatxa. Les seves aromes a fruita i flor i la seva suavitat en boca la fan molt agradable.

Hi ha diferents tipus de Garnatxa: la Tintorera de Yecla, la Borruda de la Terra Alta i també la Garnatxa Alta. Tot i que amb matisos diferents, totes tenen la textura sedosa en boca, i les notes de fruita poden ser més fresques o més madures segons el microclima de la zona.

Avui presentem el Falçó, la Garnatxa negra del Bages. El nostre clima té marcades Influències continentals, on els canvis tèrmics entre el dia i la nit són molt acusats. Això fa que el vi sigui més fresc, amb una bona expressió varietal de fruites i flors, gràcies també a una elaboració acurada.

Casualment, també tenim un bon formatge de la comarca del Bages (Artés) amb el mateix nom, i que amb un polsim de comí de prat per sobre s’entén perfectament amb aquest vi.

Falçó vi i Falçó formatge, una perfecta harmonia 100% Bages.

DOC: Pla de Bages Preu: 10 €

