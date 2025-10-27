Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
Agraden a petits i grans i fer-los pot ser una bona excusa per fer una activitat en família a la cuina de casa
Eva Remolina
Els panellets són un dels dolços tradicionals catalans més bons i una de les millors excuses per fer una activitat en família a la cuina. Associats directament amb la Castanyada i Tots Sants, la seva tradició ve de segles enrere (documentada ja al segle XVIII) i tenen fort arrelament festiu i familiar. Petits i grans poden gaudir preparant els panellets de massapà i decorar-los de la forma que més els agradi, igual que s'ha fet a les cases de les comarques centrals -com el Bages, el Berguedà, l'Anoia i el Solsonès- i durant generacions, amb la participació de padris, pares i fills.
A continuació us expliquem la recepta per fer una seixantena de panellets. És hora de posar-se a treballar!
Ingredients per fer uns 65 panellets petits
- 500 g d'ametlla molta
- 600 g de sucre
- 1 ou
- Ratlladura d'una llimona
- 1 patata de 150 g aproximadament o 30 g de flocs de patata
- Aigua (en cas que optem per fer servir puré de patata)
Preparació dels panellets
La massa pròpiament dita del massapà pot fer-se el dia anterior, o en el mateix moment, sempre que la deixem reposar una mica un cop feta perquè agafi consistència. La podem fer de dues maneres:
Opció 1: en aigua, posem a bullir una patata d'uns 150 g. Un cop bullida, la pelarem, la trinxarem amb l'ajuda d'una forquilla i la deixarem refredar.
Opció 2: prepararem un puré de patates. Farem bullir aproximadament uns 200 g d'aigua i quan estigui llest, afegirem els flocs de patata i remenarem fins a formar un puré. Reservarem i deixarem refredar, tapant-lo amb un paper film.
Mentrestant, en un bol, abocarem l'ametlla, el sucre, la ratlladura de la llimona i la clara d'un ou i batrem a poc a poc fins que es formi una pasta. Quan el puré o la patata estigui freda, ho afegirem a la mescla i continuarem batent. La massa resultant la deixarem a la nevera ben tapada d'un dia per a l'altre.
L'endemà, traiem el massapà i el tallem en trossets iguals, formant boletes amb cadascun d'ells. A continuació, passarem les boles per un ou batut i enganxarem els pinyons.
Anirem col·locant les boletes de cada panellet a la safata del forn i les daurarem durant uns 7 minuts a uns 220 graus tot i que això dependrà del tipus de forn. Sobretot, és molt important vigilar-los contínuament perquè no es coguin i se'n desmuntin.
Servir freds acompanyats de moscatell o vi dolç.
Consell: Es poden deixar en remull els pinyols d'un dia per un altre per facilitar que s'enganxin a la massa.
Varietats
Quan tinguem la massa feta, podem també arrebossar-los en coco ratllat o en xocolata líquida. De ben segur que seran la delícia dels més menuts.
El truc per fer els millors panellets
Un cop tens la recepta ben apresa, aquí et deixem tres consells perquè el resultat sigui espectacular:
- Ametlla crua molta de bona qualitat: El millor és comprar ametlla sencera i moldre-la tu mateix. Això li donarà un sabor més fresc i natural.
- Sucre de llustre o sucre fi: Aquest tipus de sucre es barreja millor amb l’ametlla, i fa que els panellets tinguin una textura més fina.
- Patata o moniato cuits: Afegir una mica de patata o moniato cuit i fet puré ajuda a mantenir la humitat i dóna una textura més esponjosa.
Sabies que...
El nom “panellet” prové de “pa petit” o “pansell”, i la seva base d’ametlla i sucre (massapà) té arrels en la rebosteria conventual i medieval.
