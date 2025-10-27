Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Receptes de tardor: quatre plats sorprenents amb carbassa

Aprofita un dels ingredients estrella d'aquestes dates i inclou-lo en plats d'allò més variats

Receptes amb la carabassa com a element indispensable / SHUTTERSTOCK

V. Sedeño

La carbassa és un dels ingredients estrella de la tardor. La seva textura i sabor fan que es pugui incloure en nombrosos plats, atorgant-los un toc d'allò més especial. Per això, més enllà de la típica crema de carbassa hi ha tot un seguit de receptes que pots preparar amb aquest aliment.

Risotto de carbassa

Ingredients

- Carbassa

- Ceba

- Salsa de tomàquet natural

- Arròs bomba

- Formatge parmesà ratllat

- Mantega

Preparació

El primer pas serà sofregir la ceba. Quan aquesta es vagi daurant, inclourem la carabassa, prèviament tallada a dauets. Ho escalfarem tot a foc mitjà. Posteriorment, hi inclourem l'arròs i ho remenarem tot.

El següent pas serà tirar l'aigua, remenar i deixar bullir. Anirem remenant i afegint aigua, quan aquesta es vagi assecant.

En paral·lel, fondrem la mantega en una paella i li afegirem la salsa de tomàquet i el formatge parmesà.

El toc final l'aconseguirem afegint aquesta salsa amb l'arròs cuit.

Pizza de carbassa

Ingredients

- Base de pizza

- Carbassa

- Ceba

- Ruca

- Formatge parmesà

- Mozzarella ratllada

Preparació

En primer lloc, hauràs de preparar una espècie de puré de carbassa. Per fer això, tritura la carabassa amb all, ceba, sal, pebre i formatge parmesà.

Quan tinguis preparada aquesta barreja, posa-ho tot sobre la base de pizza. Per sobre, posa unes fulles de ruca, el formatge mozzarella ratllat i fica-ho tot al forn durant uns 20 minuts.

Palets de carbassa

Ingredients

- Carbassa

- Maizena

- Oli d'oliva

- All en pols

Preparació

Aquesta recepta és d'allò més senzilla. Simplement hauràs de pelar la carabassa i tallar-la en tires.

Posteriorment, en un bol tira una cullerada de maizena, oli d'oliva i all en pols. Passa les tires per aquesta barreja i després posa-les en una font per al forn.

Posa-les al forn a temperatura màxima durant 10-15 minuts i quan vegis que es van daurant ja podràs retirar-les.

Cheesecake de carbassa

Ingredients

- 250 grams de galetes

- Mantega

- Carbassa

- Formatge cremós

- 250 grams de sucre

- Quatre ous

- 100 grams de farina

Preparació

El primer que has de fer és triturar les galetes i barrejar-les amb la mantega fosa. Amb aquesta barreja hauràs de cobrir el motlle del teu pastís.

Després hauràs de preparar la carbassa en puré i barrejar-la amb el formatge cremós, el sucre, els ous i la farina.

Aboca aquesta barreja sobre la base de les galetes i enforna a 200 graus durant 45 minuts.

