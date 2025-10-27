Receptes de tardor: quatre plats sorprenents amb carbassa
Aprofita un dels ingredients estrella d'aquestes dates i inclou-lo en plats d'allò més variats
V. Sedeño
La carbassa és un dels ingredients estrella de la tardor. La seva textura i sabor fan que es pugui incloure en nombrosos plats, atorgant-los un toc d'allò més especial. Per això, més enllà de la típica crema de carbassa hi ha tot un seguit de receptes que pots preparar amb aquest aliment.
Risotto de carbassa
Ingredients
- Carbassa
- Ceba
- Salsa de tomàquet natural
- Arròs bomba
- Formatge parmesà ratllat
- Mantega
Preparació
El primer pas serà sofregir la ceba. Quan aquesta es vagi daurant, inclourem la carabassa, prèviament tallada a dauets. Ho escalfarem tot a foc mitjà. Posteriorment, hi inclourem l'arròs i ho remenarem tot.
El següent pas serà tirar l'aigua, remenar i deixar bullir. Anirem remenant i afegint aigua, quan aquesta es vagi assecant.
En paral·lel, fondrem la mantega en una paella i li afegirem la salsa de tomàquet i el formatge parmesà.
El toc final l'aconseguirem afegint aquesta salsa amb l'arròs cuit.
Pizza de carbassa
Ingredients
- Base de pizza
- Carbassa
- Ceba
- Ruca
- Formatge parmesà
- Mozzarella ratllada
Preparació
En primer lloc, hauràs de preparar una espècie de puré de carbassa. Per fer això, tritura la carabassa amb all, ceba, sal, pebre i formatge parmesà.
Quan tinguis preparada aquesta barreja, posa-ho tot sobre la base de pizza. Per sobre, posa unes fulles de ruca, el formatge mozzarella ratllat i fica-ho tot al forn durant uns 20 minuts.
Palets de carbassa
Ingredients
- Carbassa
- Maizena
- Oli d'oliva
- All en pols
Preparació
Aquesta recepta és d'allò més senzilla. Simplement hauràs de pelar la carabassa i tallar-la en tires.
Posteriorment, en un bol tira una cullerada de maizena, oli d'oliva i all en pols. Passa les tires per aquesta barreja i després posa-les en una font per al forn.
Posa-les al forn a temperatura màxima durant 10-15 minuts i quan vegis que es van daurant ja podràs retirar-les.
Cheesecake de carbassa
Ingredients
- 250 grams de galetes
- Mantega
- Carbassa
- Formatge cremós
- 250 grams de sucre
- Quatre ous
- 100 grams de farina
Preparació
El primer que has de fer és triturar les galetes i barrejar-les amb la mantega fosa. Amb aquesta barreja hauràs de cobrir el motlle del teu pastís.
Després hauràs de preparar la carbassa en puré i barrejar-la amb el formatge cremós, el sucre, els ous i la farina.
Aboca aquesta barreja sobre la base de les galetes i enforna a 200 graus durant 45 minuts.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
- Els bombers rescaten amb hipotèrmia dos joves caiguts de nit a la llera del riu a Berga
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys