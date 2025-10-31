Sopar en un hotel de terror per Tot Sants: el menú que et posarà els pèls de punta
L'Insomnia Hotel, ubicat a l'antic hostal de Cal Nen de Berga, combina sopars de terror amb escape rooms distingits a nivell mundial
El terror es pot viure de moltes formes: observant a la gran pantalla com Guillermo del Toro dona vida de nou a Frankenstein, entre crits als passatges del terror de Halloween o quan la bateria del mòbil t’avisa que li queda un 1%. Però hi ha un lloc on la por té forma de menú degustació i els enigmes són el primer plat. Es tracta del restaurant d’Insomnia Hotel, ubicat a l’antic hostal de Cal Nen Berga i creat pels berguedans Climent Vila i Sílvia Mosella.
La parella porta més de 15 anys convertint la por en art i experiència a través d’Insomnia Corporation. Van obrir el primer escape room de terror del país el 2013, El Còctel del Doctor, que encara avui continua posant els pèls de punta als visitants. Més tard va arribar La Casa, premiada com el millor escape room de terror de l’Estat i sisè del món. Han estat també dos dels impulsors del parc de terror Horrorland. I el 2021, el seu somni més ambiciós es va fer realitat: Insomnia Hotel, l’únic hotel del planeta on cada habitació és un escape room diferent. I curiosament, tot va començar... pel restaurant.
Sopar entre enigmes
Amb només 30 places i dos passis per nit els caps de setmana, el restaurant s’omple rapidíssim. No hi ha actors que t’espantin mentre menges, però l’ambient fa pujar les pulsacions: llums tènues, sons estranys i cambrers que semblen sortits d’una pel·lícula de Tim Burton. L’entrada a l’espai i la carta són secretes fins que tu les descobreixes. Literalment: cal resoldre un enigma per poder omplir l’estómac. Els plats del menú degustació, que gira entorn els 20 i 25 euros per persona, són temàtics i escenogràfics: espelmes que es fonen en formatge trufat, un assortiment de mini hamburgueses del més enllà o un steak tartar són algunes de les tenebroses creacions que alguns comensals comparteixen a les xarxes, amb el risc que la família Krugger els castigui per revelar els seus secrets més foscos.
Mentre la cuina es posa en marxa, el personal convida els clients a aixecar-se i explorar l’edifici. No és una simple espera, és una crida a l’aventura: passadissos foscos, portes ocultes i habitacions amagades amb entrades secretes esperen ser descobertes. «L’experiència no és només venir a sopar, sinó descobrir tots els secrets de l’hotel», explica Vila. Fins i tot accedir al wifi no és tan fàcil com demanar-lo: també cal resoldre una prova per desxifrar la clau.
Espectacles i escape rooms
A més dels sopars enigmàtics, el restaurant també es transforma algunes nits en un petit escenari. Un cop al mes hi té lloc el Misteri de mentalisme i el proper 2 de novembre s’hi viurà el Musical de vampirs. Per als qui busquen una dosi extra d’adrenalina, l’hotel ofereix experiències de terror pur com El Còctel del Doctor o La Casa, i la gran aventura dels divendres: El Secret dels Krugger, sis hores de misteri, sopar temàtic, enigmes i allotjament -si és que algú aconsegueix dormir- en una de les cinc habitacions (aviat seran sis) temàtiques de l’hotel.
Tot i que la tardor concentra les nits més intenses, aquí la por no té calendari. «La gent que estima el terror, el vol tot l’any», assegura Vila, i les reserves completes fins a finals de desembre en són la prova. A Insomnia, l’esperit de Halloween mai fa el check-out.
Subscriu-te per seguir llegint
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- La presència de piquets per la vaga del metall altera la mobilitat als principals polígons del Bages
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- Ikea estudia obrir una botiga a Manresa per analitzar el mercat a la Catalunya central
- Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
- Els rostres de l’abandonament escolar: «Acabes renunciant per no endeutar els teus pares o per no saber on acudir»
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor