Gastronomia
Set maneres d'aprofitar totes les restes d'aliments que normalment llancem
El manresà Nani Sala, cuiner del restaurant El Mas de la Sala de Sallent i president de Bages Impuls, comparteix amb la ciutadania diferents maneres per evitar el malbaratament alimentari
El frenètic estil de vida al qual gairebé tota la ciutadania està sotmesa en l'actualitat ha provocat que el malbaratament alimentari esdevingui cada vegada un problema més important a Catalunya. De fet, es calcula que a cada llar del país es llancen a les escombraries uns 63 quilograms de menjar que encara són comestibles. Una circumstància que no només representa una deriva alimentària, sinó que també contribueix en la creació de gasos d'efecte hivernacle.
I les claus per combatre una realitat com aquesta són directament a les nostres mans, només cal conèixer algunes receptes per donar sortida a moltes d'aquestes restes, que contribuiran a cuidar el planeta i també a l'economia de la llar. El cuiner manresà Nani Sala, del restaurant El Mas de la Sala de Sallent i president de Bages Impuls, entitat que impulsa el sopar Gastrorecup a Manresa, comparteix set maneres de donar una segona oportunitat a aquests aliments.
La bleda
La fulla de la bleda és la part d'aquesta hortalissa que es tendeix a utilitzar a cada llar, però no és ni de bon tros l'únic. La penca, la tija més dura que s'acostuma a separar, és perfecta per fer fregida o saltada. Els primers passos són iguals que amb la fulla, primer es bull per cuinar-la i després se separa amb els mateixos dits un petit fil que es troba al seu interior. Una vegada fet aquest pas, es pot optar per dues opcions: fer-les arrebossades si són petites, o fer-les servir de farcell si són més grans.
Si són petites, els passos són molt simples. S'enfarina, es passa per ou batut i llavors s'arrebossa amb pa ratllat. Una vegada fet això, només cal fregir-les amb oli ben calent durant un parell de minuts perquè quedin cruixents. En el cas que la penca sigui més grossa, la seva forma còncava la converteix en perfecta per fer un farcell. Després de bullir-la, s'omple amb restes de pernil salat i una mica de beixamel, i en el moment de tancar-la, la passes per farina, ou batut i pa ratllat, i ja ho tens. El procés d'arrebossat hauria d'assegurar que el farcell no s'obri, però per assegurar-te'n, es pot utilitzar un escuradents.
El porro
El porro és una altra hortalissa que es pot utilitzar totalment. La part blanca, la més habitual per ser consumida, es pot utilitzar tan aviat per fer una crema de verdures com per saltar-la. La part de color verd, en canvi, esdevé un ingredient essencial per a l'elaboració de tota mena de caldos casolans. Però això no és tot. Sempre que el gènere sigui de proximitat i ecològic, fins i tot es poden menjar les petites arrels de l'extrem inferior. Només cal netejar-les a consciència, enfarinar-les i fregir-les. "Són boníssimes i van molt bé per decorar el plat".
El tomàquet
Continuem amb productes de l'hort, i passem al tomàquet amb una recepta "especialment útil a la cuina catalana". Qui més qui menys frega el tomàquet amb les llesques de pa, però sabien que la pell encara es pot aprofitar? Si després de sucar el pa es congela la pell, una vegada en tinguis uns quants podràs aprofitar per fer un sofregit tradicional "d'allò més bo".
El pa
I, ja que parlàvem del pa amb tomàquet en l'apartat anterior, en quedem amb aquest bàsic del dia a dia, que en moltes ocasions no es consumeix totalment i queda dur. És per això que les molles i les restes són perfectes per a l'elaboració d'altres plats com el gaspatxo o la sopa de farigola, però si es ratlla és perfecte per arrebossar.
Els peixos petits
Quan el que volem és menjar peix, moltes vegades s'opta per aliments d'una mida més aviat petita. Doncs bé, la gran majoria de les espècies es poden menjar completament, sense la necessitat de treure espines o la cua, que també són molt nutritives. En el cas de les sardines, una mica més grans, "es poden filetejar i fregir o saltejar, amb espines incloses, i queden boníssimes".
El conill sencer
En el cas de les persones que opten per comprar un conill sencer i així aprofitar el menor preu de la peça completa en comparació a les plates amb elements trossejats, també es pot aprofitar completament. Per descomptat, les zones amb carn s'utilitzen per fer-la a la brasa, saltejada o guisada, però encara es poden fer servir altres elements. El fetge i els ronyons, per exemple, són també comestibles si passen per la paella, o també poden servir per fer una terrina de conill. Fins i tot el cap i les potes poden servir, ja que esdevenen ingredients essencials per elaborar la salsa que acompanyarà els plats principals.
La pell de la fruita
I de nou, en aquest darrer punt és important destacar que sempre que es vulgui ingerir la pell d'una fruita o hortalissa és recomanable que aquesta tingui un origen ecològic. Per a les elaboracions en què per norma general s'ha de prescindir de la pell, sempre es pot ser útil per confitar-la i fer-ne melmelada.
