El temple dels celíacs al Moianès: més de trenta varietats de pa i pastissos per a tot tipus d'intoleràncies
El forn i pastisseria Nutridolç és el primer obrador acreditat per l’Associació de Celíacs de Catalunya de la comarca
Als afores de Moià, una olor de pa acabat de fer trenca el silenci d’un carreró modest. Darrere la porta discreta del número 22 del carrer Pau Casals hi ha Nutridolç, un petit forn que amaga un gran obrador. Més d’una desena de farines s’amunteguen als prestatges d’un espai on cada matí es couen més d’una cinquantena de pans per a aquells que no poden menjar-ne qualsevol. És el temple dels celíacs al Moianès i el paradís particular de Judit Ricardo, filla de Moià i pastissera de professió.
Un canvi personal la va portar a replantejar-se la manera de fer les coses. «Volia reciclar-me en pastisseria, caminar més... Tenia una llista de propòsits molt llarga», recorda. Va començar des de zero, en un racó del taller de costura de la seva mare, un espai obert a gent amb inquietuds alternatives. Allà, gairebé de manera improvisada, va començar a rebre encàrrecs de pans, brioixos i pastissos adaptats.
«Cada client que entra per la porta té un seguit de coses que no pot menjar. Ja no és només el celíac. Hi ha molta gent que no pot consumir ni gluten, ni lactosa ni sucres», explica. Amb formació, constància i moltes hores d’assaig i error, aquella iniciativa domèstica es va convertir en el primer obrador acreditat per l’Associació de Celíacs de Catalunya al Moianès.
El projecte va créixer fins que, el passat abril, va obrir —al mateix indret que compartia amb la mare— Nutridolç, un forn i pastisseria especialitzada en productes per a tot tipus d’intoleràncies. Des d’aleshores, la Judit s’ha convertit en un referent local per a aquells que busquen productes saludables sense renunciar al gust.
La seva jornada comença de matinada. «A les tres ja estic treballant», confessa. Entre les quatre i les vuit del matí, l’obrador bull d’activitat: és la seva particular «hora punta». L’objectiu és clar: aconseguir que cada pa o pastís mantingui el gust, la textura i l’aparença dels productes convencionals. «Quan treus ingredients com els ous o el sucre, has de saber compensar-ho», explica mentre treu del forn una safata de bastonets de tomàquet i olives. «Cada pa és diferent», admet. L’objectiu? «Buscar un celíac sa», diu entre rialles.
Aquesta curiositat fa que el seu catàleg sigui extens. Entre la trentena de varietats de pa que ofereix hi ha el blanc integral, el de fajol i pipes, el 100% fajol —recomanat sovint pels nutricionistes—, el rodó de tef, el pa negre o les xapates. També elabora motlles de quinoa, pizzes o torradetes, tots amb farines ecològiques i naturals. Pel que fa als dolços, la vitrina de Nutridolç s’omple amb clàssics com la Sacher, la Sara o els pastissos de nata i trufa, a més de mousses, braços i tartaletes de fruites, totes sense gluten i adaptables a cada cas.
La Judit assegura que cada cop hi ha més persones que busquen aquest tipus de productes, no només per intoleràncies, sinó també per salut. «Hi ha famílies que no tenen cap intolerància, però em venen a comprar el pastís perquè té menys sucre». El seu propòsit va més enllà d’oferir alternatives: «El que vull és que quan es faci una celebració a casa, ningú hagi de tenir un plat diferent».
Ara, després de set mesos amb la persiana aixecada, la Judit té un nou repte: l’expansió digital. Vol portar els seus pans i pastissos més enllà de Moià a través d’una web pròpia. També participarà a fires i col·laborarà amb restaurants que aposten pels productes sense gluten artesans. «El futur serà així. La inflamació està al peu del canó, i la gent hem de poder seguir menjant sense tantes restriccions», conclou.ns
Subscriu-te per seguir llegint
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «Els nens no paren i gràcies a això despleguen totes les seves capacitats intel·lectuals»
- La Mola es treu 15 tones de sobre
- L'escolanet de Montserrat que triomfa en escenaris d'arreu del món: «A l'Escolania vaig aprendre uns valors que m'han acompanyat sempre»
- Mireia Roura, pacient amb càncer de 55 anys: «La meva psicòloga és tan important per a mi com l’oncòleg»
- Premi a la recuperació comunitària d'oliveres abandonades al voltant de Manresa
- L’Escolania de Montserrat respon a les crítiques per cantar en castellà al disc de Rosalía: «En cap cas vam imaginar que seria motiu de polèmica»
- El celibat voluntari de Rosalía, una tendència creixent entre les dones: 'Lluito contra la solitud, però és un procés d’aprenentatge
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho