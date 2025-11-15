Com preparar el pa de pessic d’oli d’oliva "clàssic" que Rosalía va regalar a David Broncano

Presentació de ‘Lux’
En el seu pas per ‘La Revuelta’, programa de RTVE presentat per David Broncano, Rosalía va repassar tant el bon moment professional que travessa amb el llançament de ‘Lux’, el seu quart àlbum, com altres aspectes de la seva vida personal.
També hi va haver temps per als ja habituals regals que els convidats entreguen al presentador. En aquesta ocasió, l’artista de Sant Esteve Sesrovires va apostar per un pa de pessic d’oli d’oliva casolà que ella mateixa va preparar: «És el pa de pessic que sempre faig, el clàssic», va explicar la cantant del Baix Llobregat.
Ingredients del pa de pessic
A més d’estar "fet amb amor", aquest dolç du els següents ingredients. Per coure'l cal un motllo de 22 a 24 centímetres:
- Tres ous
- 180 grams de sucre blanc o morè
- 120 mil·lilitres d’oli d’oliva suau
- 120 mil·lilitres de llet sencera o semidesnatada
- 200 grams de farina de blat (tot ús)
- 8 grams de llevat químic (impulsor)
- Mitja culleradeta de bicarbonat sòdic
- Un polsim de sal
- Ratlladura fina d’una taronja
- 120 mil·lilitres de suc de taronja acabat d’exprimir
- Sucre glacé (opcional)
Com es cuinar
Per elaborar aquesta recepta no fa falta molt temps, tot i que Rosalía va explicar a Broncano que ella s'hi havia passat «una bona estona, tota la tarda d’ahir fent-lo». Potser, de fons, escoltava Divinize, que ja s'ha convertit en la primera cançó en català que debuta al Top50 Global de Spotify, o Berghain.
Aquests són els passos que has de seguir per replicar-lo a la teva cuina:
- Prepara el forn i el motlle: preescalfa a 180 ºC calor a dalt i a baix. Així mateix, unta el motlle amb oli i empolvora farina per desemmotllar sense problemes.
- Barreja base: bat ous amb sucre fins que blanquegin i facin escuma. D’aquesta manera, aconseguiràs que atrapi aire i doni molla alta.
- Incorpora els líquids aromàtics: sense sobrebatir, afegeix-hi llet, oli d’oliva, suc i ratlladura de taronja.
- Tamisa i uneix els secs: en un altre bol mescla-hi farina, sal, bicarbonat i llevat. A continuació, incorpora-ho a la base en dues tandes, amb moviments suaus fins a homogeneïtzar.
- Enfornat: aboca la massa al motlle i deixa-ho enfornar entre 30 i 40 minuts a 180 ºC o fins que al punxar amb un escuradents surti sec. Ajusta els temps segons el teu forn.
- Acabat i repòs: per acabar, deixa-ho temperar 10 minuts, desemmotlla sobre una reixeta i deixa-ho refredar abans de posar-hi sucre glacé. Pots servir-lo sol o amb iogurt i rodanxes fines de taronja.
