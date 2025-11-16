Domaine Bart - Côte d’Or 2023
Jaume Pont
Aquest celler familiar de la Borgonya està situat al centre de la ‘Côte de Nuits’, la zona més prestigiosa per elaborar vins negres. La AOC Bourgogne només permet elaborar els vins negres amb la varietat Pinot Noir, on és un referent mundial. Els vins elaborats a qualsevol lloc del món amb aquest raïm solen ser lleugers, fins i delicats, però a la ‘Côte de Nuits’ aconsegueixen més pes en boca. Per tant, són més atractius, ja que en un vi negre s’espera més cos. Aquest Pinot Noir en especial és intens, expressiu, elegant i amb una textura ferma en boca. Un perfecte equilibri entre la fruita i la fusta, amb un record final mineral i amb el nervi que li aporta l’acidesa d’un clima fred. Una excel·lent relació preu-satisfacció que pocs Pinot Noir aconsegueixen.
