Un formatge de búfala fet a Moià, escollit el millor del món
El Sarró de Búfala, de Formatges Montbrú, s'ha endut el premi Super Gold dels World Cheese Awards celebrats a Suïssa
Regió7
La formatgeria Formatges Montbrú de Moià ha tornat a col·locar una de les seves creacions al capdamunt del rànquing mundial. En aquesta ocasió ha estat guardonada pel seu Sarró de Búfala, escollit com el Millor Formatge de Búfala de Pell Florida del Món als World Cheese Awards 2025. Un premi que dins del sector es coneix com un Super Gold.
Enguany, la prestigiosa cita formatgera es va celebrar a Berna (Suïssa), on un jurat format per experts de més de trenta països van tastar més de 5.000 formatges de 40 països diferents. D'entre tots els candidats, el Sarró de Búfala, elaborat amb llet de proximitat i processos artesanals, va destacar pel seu aroma, la seva textura i el seu caràcter únic.
Oriol Antúnez, mestre formatger de Montbrú, es mostra satisfet pel guardó, que entoma com "un aval" al seu "compromís innegociable amb la qualitat i la cura artesana". Afirma que, amb el reconeixement, la formatgeria moianesa "veu consolidada la seva marca com una referència en l’elaboració de formatges singulars, d’altíssima qualitat i reivindica, una vegada més, el potencial formatger del Moianès". I afegeix: "És un orgull contribuir a fer créixer la cultura formatgera catalana i a projectar el formatge del nostre país al nivell d’excel·lència que mereix”.
Montbrú -que elabora formatges artesans de cabra, búfala, ovella i vaca- ja va rebre fa sis anys, el 2019, un altre Super Gold en els World Cheese Awards. Aleshores va ser pel seu Sarró de cabra, distingit com el Millor Formatge de Cabra de Pell Florida del Món.
