Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Diemersfontein Pinotage 2023

Diemersfontein Pinotage 2023

Diemersfontein Pinotage 2023 / ARXIU PARTICULAR

Jaume Pont

Jaume Pont

Manresa

Els vins de Sud-àfrica encara són uns grans desconeguts, tot i que al segle XVII ja elaboraven vins. La varietat Pinotage, exclusiva de Sud-àfrica, és l’empelt dels raïms negres Pinot Noir i Cinsault. Els vins elaborats amb aquesta varietat són suaus, però expressius. El Diemers Fontein Original és curiós, ja que podem apreciar-hi les notes aromàtiques i gustatives de cafè i xocolata negra, combinades amb fruites madures, però gens pesants. Per aconseguir la complexitat, estructura i persistència d’aquest vi, busquen extreure el màxim de components del raïm, deixant-lo macerar amb pells i pinyols durant uns dies i removent-lo cada 3 hores per dissoldre color i aroma. Un lleuger pas per bota de torrat alt li aporta les notes de cafè i xocolata.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents