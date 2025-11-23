Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

RECEPTA | Comtessa de pernil i formatge

Unes làmines de pernil dolç

Dolors Gómez

Ingredients:

  • 8 fulles de gelatina
  • 6 llesques de pa de motlle sense crosta
  • 50 cc aigua
  • 3 cullerades de suc de llimona,
  • 1 gra d’all
  • 2 terrines de formatge Philadelphia,
  • 1 terrina de formatge Philadelphia petita
  • 150 g de formatge blau
  • 400 g de pernil dolç tallat prim
  • 40 g de festucs pelats i trinxats
  • 300 g de nata líquida, patates xips, biscotes, endívies i pastanagues

Preparació:

  • Posem a remullar les fulles de gelatina en aigua freda.
  • Triturem l’all, aigua i suc de llimona. Ho posem a escalfar una mica i afegim les fulles de gelatina.
  • Barregem el formatge blau amb el formatge Philadelphia.
  • Folrem un motlle de pastís amb paper film, deixant-ne pels costats.
  • Cobrim el fons del motlle amb una capa de pernil. A sobre la barreja de formatge blau amb el formatge Philadelphia i la gelatina aromatitzada.
  • Anem fent capes fins a arribar a dalt. A sobre posem el pa de motlle. Donem la volta sobre una plata.
  • Muntem la nata i afegim el formatge de la terrina petita.
  • Decorem per sobre amb floretes de nata i formatge i festucs trinxats.
  • Servim acompanyat de verdures tipus crudités.

