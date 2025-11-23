RECEPTA | Comtessa de pernil i formatge
Dolors Gómez
Ingredients:
- 8 fulles de gelatina
- 6 llesques de pa de motlle sense crosta
- 50 cc aigua
- 3 cullerades de suc de llimona,
- 1 gra d’all
- 2 terrines de formatge Philadelphia,
- 1 terrina de formatge Philadelphia petita
- 150 g de formatge blau
- 400 g de pernil dolç tallat prim
- 40 g de festucs pelats i trinxats
- 300 g de nata líquida, patates xips, biscotes, endívies i pastanagues
Preparació:
- Posem a remullar les fulles de gelatina en aigua freda.
- Triturem l’all, aigua i suc de llimona. Ho posem a escalfar una mica i afegim les fulles de gelatina.
- Barregem el formatge blau amb el formatge Philadelphia.
- Folrem un motlle de pastís amb paper film, deixant-ne pels costats.
- Cobrim el fons del motlle amb una capa de pernil. A sobre la barreja de formatge blau amb el formatge Philadelphia i la gelatina aromatitzada.
- Anem fent capes fins a arribar a dalt. A sobre posem el pa de motlle. Donem la volta sobre una plata.
- Muntem la nata i afegim el formatge de la terrina petita.
- Decorem per sobre amb floretes de nata i formatge i festucs trinxats.
- Servim acompanyat de verdures tipus crudités.
