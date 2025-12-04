El truc del xef Jordi Cruz per detectar si un iogurt està en bon estat: "ja no tenen data de caducitat"
El cuiner bagenc recalca que la darta que apareix en aquests productes actualment és la de consum preferent
Són molts qui opten per no menjar-se un iogurt si la data que marca a l'envàs ja ha passat. El xef manresà Jordi Cruz ha fet referència a aquest habitual dilema en un vídeo a TikTok, on ha recordat que des de 2014, els iogurts no porten data de caducitat, sinó de "consum preferent". Per això, recomana no deixar-se guiar només per la data, sinó que cal valorar altres factors d'aquest aliment.
"Els iogurts són dels pocs productes de supermercat que no tenen data de caducitat", diu Cruz. La data de consum preferent ha de ser una referència, però que hagi passat no fa automàticament perillós aquest producte. "Poden passar uns dies te'l pots menjar tranquil·lament", afirma.
El consell de Cruz és clar: un cop superats els 28 dies de consum preferent, tens dues setmanes més per menjar-te'l sense problemes. Quan acaba aquest període, cal obrir-lo i segons l'aspecte i l'olor que faci, el seu consum serà segur. "Si no té floridura, té bon color i bon aroma, te'l pots menjar", afirma. Això s'aplica als iogurts naturals, els desnatats i als grecs: "amb la resta és una altra cosa", diu.
Cruz explica que, transcorregut aquest mes i mig després del seu etiquetatge, el més habitual és que el iogurt tingui "menys sabor o estigui una mica més àcid". Però això no vol dir que necessàriament s'hagi de llençar. Cal esperar al moment en què aquest comenci a presentar característiques negatives. "Quan vegis que té defectes dolents, a les escombraries", recalca.
